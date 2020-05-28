Работать днем и ночью, спасая жизни людей, рискуя собственным здоровьем за мизерную зарплату – такие реалии украинских врачей. И когда в период пандемии коронавируса ты сам заболел, в больнице утверждают, что это точно не связано с с профессиональной деятельностью. А затем тебе приходит отписка с благодарностью от жены украинского президента Елены Зеленской – "порадовался и пошел дальше жить на 4,5 тысячи гривен".

Врач Нововолынской центральной городской больницы Виталий Денисюк, который прославился своим саркастическим постом в Facebook, рассказал OBOZREVATEL о рисках в работе в условиях надрежима, мизерной зарплате и почему изменения в медицинской системе пока невозможны.

Мы все в потенциальной опасности

Денисюк работает врачом ортопедом-травматологом в двух больницах – на полную смену в Нововолынской центральной городской больнице и на полставки – в Иваничевской центральной районной больнице

По его словам, ни один медработник не застрахован от возможного контакта с зараженными коронавирусом, хотя сам непосредственно с такими пациентами не взаимодействует.

Ни один медик не застрахован от контакта с больным коронавирусом Facebook Виталия Денисюка

"Во время пандемии все врачи связаны с лечением коронавируса так или иначе. Как к врачу поликлиники ко мне приходят люди, и я не знаю, больны они или нет. Конечно, ко всем пациентам мы относимся как к потенциально больным COVID-19", – говорит он.

"Например, приходит человек, начинает кашлять, я спрашиваю, нет ли температуры. Он говорит, что вроде бы не было, а измерили – у него 39 градусов. И как мне к этому относиться? Мы делаем тест, а у него коронавирус. Это можно считать работой с больными коронавирусом? Я считаю, что да. Просто эти люди еще и сами об этом не знают", – объясняет Денисюк.

Вместе с тем, врачей, которые не входят в категорию работающих с больными коронавирусом, правительство обошло стороной. Мужчина рассказал, что никаких надбавок не получает, и даже средства защиты должен покупать за свой счет.

"Мы сами заказывали себе маски. Сначала нам выдали марлевые повязки, сложенные вдвое. Ну это что-то на подобии той открытки, которую я получил от Елены Зеленской, хотя я сам не уверен, насколько она аутентичная. Когда нам раздали эти маски, я спросил: "Вы же понимаете, что она не работает, это просто для отвода глаз". На что мне сказали: "Да, понимаем, но у нас больше ничего нет". Ну и мы с пониманием того, что в стране и так проблемы сами пытались выйти из ситуации", – уточняет врач.

Больница не обеспечивала средствами защиты Facebook Виталия Денисюка

Заразился на работе

В Украине печальная статистка с больными коронавирусом врачами, которых уже насчитывается около 2500. Не обошла болезнь и Виталия, правда, его история показалась довольно странной. Как оказалось, в его больнице отказываются признавать, что Денисюк заболел на работе.

"О том, что я заразился не на работе, я узнал, когда наш главный врач выступал на местных новостях, и я смотрел в таком ступоре. Он сказал, что есть больные врачи, двое из них заразились на работе, а по другим сейчас работает комиссия. Но он более чем уверен, что никаких данных о том, что они заразились на работе, нет", – отметил медик.

Представителям комиссии Виталий откровенно озвучил свою позицию: "Я сказал, что коронавирус подцепил на работе, это мое личное мнение".

По его словам, к счастью, болезнь проходила легко, без госпитализации, но было страшно.

Виталий уверен, что заразился коронавирусом на работе Facebook Виталия Денисюка

"Заболел? Сам виноват, делай, что хочешь. Выплатили копейки больничных. И мне очень повезло, что я легко перенес болезнь. Но когда ты ночью действительно начинаешь задыхаться и выходишь на балкон подышать свежим воздухом, это немного страшно. А потом главный врач говорит, что ты заразился не на работе, это очень смешно. Еще открыткой этой добили", – говорит врач-ортопед.

Пока ничего не изменится

Еще учась в медицинском университете им. Богомольца, Виталий вместе с друзьями-студентами принимал активное участие в жизни института и страны. Как он говорит, были активистами, горели желанием что-то изменить.

"Мы выступали за улучшение, но с каждым годом я вижу, как мои друзья все больше разочаровываются. Очень многие мои коллеги выезжают за границу, работают там врачами или же просто устраиваются на другую работу", – говорит он.

С эпидемией проблемы в медицинской системе начали массово разоблачаться: врачи работают на пределе своих сил, получая маленькую зарплату. Сам Виталий признался, что его оклад составляет 4500 гривен.

На вопрос, почему медики не поднимают эту проблему, не выходят с массовыми протестами, Денисюк пояснил: "Если один день врачи не выйдут на работу, вы представляете, сколько людей умрет. Сколько в больницу в день приходит пациентов, находящихся при смерти. Но нам скажут, что мы какие-то палачи, мы не выполняем свою работу, мы клятву давали и так далее. Это будет страх. У нас есть совесть, и мы просто не можем этого сделать. Мы даже сами до конца не можем представить, что может произойти".

Врачи разочаровываются в системе и едут работать за границу Facebook Виталия Денисюка

Несмотря на то, что проблема существует, Денисюк уверен, что все можно изменить, но это не будет быстро.

"Во власти одни сменяют других, просто как колода карт тасуются между собой. Может, кто-то новый приходит, но одна новая карта в колоде из 36 старых ни на что не повлияет. Так мы работаем, даже за те деньги, мы можем поспорить между собой, жаловаться, но идем работать. Чтоб это изменить, должны уйти старые лица во власти и прийти новые. Я считаю, что мы уже много изменили со своими коллегами, каждый на своем месте меняет что-то по-своему. Но многие привыкли работать за эти деньги, жаловаться и дальше биться головой о стену и все", – говорит врач.

Но даже в сложной ситуации Виталий болеет за свою работу и считает, что есть ради чего не опускать руки.

"Вы не представляете, как здорово, когда скорая привозит тяжелого пациента при смерти, и ты ему помогаешь. А через некоторое время он уже выздоравливает, вы общаетесь, он тебя благодарит. Это настолько крутое ощущение, что хочется помогать еще и еще. И я считаю, что ради этого нужно дальше работать, развиваться. А эти политические "движи", конечно, неприятны. Но благодарность людей помогает", – сказал он.