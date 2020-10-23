Коньяк "Таврия" попал в одну из самых дорогих частных коллекций мира

Производство Дома марочных коньяков "Таврия" в Новой Каховке (Херсонская область) посетил легендарный французский коллекционер алкогольных напитков, Мишель-Жак Шассей (Michel-Jack Chasseuil).

Об этом сообщила пресс-служба "Таврии". Его энотека насчитывает более 35 тыс. бутылок из 25 стран. Француз собирает коллекцию уже полстолетия. Среди найинтереснейших экземпляров, например, самая большая и "старая" винная находка – ей 235 лет.

Мишель-Жак Шассей является автором книги "100 винтажных сокровищ: От лучшего погреба в мире". Его коллекция считается одной из самых крупных и тщательно собранных на планете. Коллекционеру 75 лет, он проживает на западе Франции и считается непревзойденным экспертом среди ценителей дорогих напитков.

В Новой Каховке, Мишель-Жак Шассей пополнил свою коллекцию марочным коньяком "Империал", выдержанным 25 лет. Напиток производится Домом марочных коньяков "Таврия" в очень ограниченном количестве. Обладает мягким, бархатистым вкусом с безупречными тонами фруктов, специй и шоколада.

"Посетив "Таврию", я был приятно удивлен качеством коньяков", – прокомментировал приобретение Мишель-Жак Шассей.

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"Внимание экспертов такого уровня к Новой Каховке говорит о том, что предприятие достойно войти в историю европейской винной и коньячной культуры. Это вдохновляет продолжать нашу работу", – сказал генеральный директор ДМК "Таврия" Андрей Сердюк.

Дом марочных коньяков "Таврия" – одно из старейших коньячных предприятий Восточной Европы. Основан французско-швейцарскими колонистами в 1889 году. На предприятии выпускаются 4 линейки коньяков: Таврия™, Борисфен™, Jatone™ и ALeXX™.

Херсонская область – одна из самых экологически чистых зон Украины. Мощность ДМК "Таврия" – около 20 тыс. тонн переработки винограда за сезон. Коньяки "Таврии" выдерживаются в 6 500 дубовых бочек, исключительно по традиционной классической технологии производства коньяков с перегонкой в кубах шарантского типа. Экспортные рынки: Литва, Эстония, Израиль, Германия, Китай, Тайвань, Испания, всего – более 15 стран мира.