"Контрасты" реальности: в Киеве открылась выставка Ланы Кауфман

Художница и меценат Лана Кауфман представила публике свою вторую персональную выставку “Контрасты”, посвященную проблеме экологии.

“Дочь спросила у меня, когда она вырастет не исчезнут ли зеленая трава и деревья? От такого вопроса я ощутила мурашки по коже: а ведь и вправду, достанется ли нашим детям тот мир, который мы знаем? Мне настолько в тот момент срезонировала тема происходящего с экологией сегодня, что, как только мы вернулись с каникул я сразу приступила к написанию картин”, — делится подробностями создания серии картин в защиту природы украинская художница Лана Кауфман.

Эта серия стала основой 2-й персональной выставки художницы, которая накануне открылась в Национальном музее Тараса Шевченко. Лана признается, что любовь к творчеству передалась ей с молоком матери, которая также писала картины. Но к своему сегодняшнему успеху девушка шла долгих 10 лет. Вернуться к любимому делу помогла поездка на Байкал несколько лет назад. Там, на острове Ольхон, Лана нашла свое место силы и открыла новую себя — многогранную и талантливую. Так у нее родилась идея написать серию работ под названием "Места Силы" для того, чтобы вдохновить каждого искать свои источники подзарядки, которые помогут достигать желаемых целей. Но и они могут исчезнуть, если человечество не обратит должного внимания проблемам экологии, к чему в своих новых работах и призывает художница.

Очень важно начать с себя! Просто сократить использование того же пластика, приобрести себе специальную бутылку для кофе и не использовать одноразовые стаканчики, например. Уходить от безудержного потребления: лучше приобрести несколько классических вещей, которые актуальны всегда, чем еженедельно наведываться за новинками в маркет.

Большинство работ Ланы Кауфман по жанру — пейзажи. Техники весьма разнообразны: это и обычная масляная живопись, акрил, цветная монотипия другие. Некоторые картины объединены в определенные блоки, по размеру они весьма разные: от эскизов 20/20 до 3-х метровых полотен. Картину “Байкал”, например, которую по силе цвета и глянцевости, один из гостей выставки даже сравнил с фотографией , Лана писала полтора года, а полотна, отображающие экологическую катастрофу, несколько дней.

Свой свежий цикл – "Контрасты", Кауфман планирует показать не только в Европе, где уже с успехом прошла ее предыдущая выставка, но и представить в музеях разных городов Украины. А пока новыми работами талантливой художницы под аккомпанемент рояля и скрипки смогла насладиться светская публика. О своих впечатлениях и о том, как они стараются сделать свою жизнь более экологичной, поделились именитые гости.

Лана не планирует останавливаться и вскоре планирует приступить к написанию цикла работ, посвященных ее давним увлечениям — танцам…и даже баскетболу! В прошлом году она была признана королевой Венского бала, там же она передала на благотворительный аукцион картину "Океан", все средства от покупки которой были направлены на помощь детям.

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