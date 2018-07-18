"Пустоши и наводнения": украинцев предупредили об экологической катастрофе из-за вырубки леса

Незаконная вырубка лесов в Украине уже привела к необратимым последствиям для окружающей среды.

"Наводнения, пустоши... Там, где у нас были леса и их вырубили, уже другой климат. Температура на 6-7 градусов выше, чем была когда-то. Это долгосрочные последствия, и с ними ничего уже не сделаешь", - сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Олег Недава.

По его словам, можно посадить новые деревья, но экосистема после уничтожения леса уже не восстановится.

Недава подчеркнул, что контрабанда леса будет продолжаться, пока экологическая и лесная инспекции будут подчиняться министерствам экологии и аграрной политики.

"Нужно хозяйственную деятельность отделить от политики - это во-первых. Во-вторых, подчинение должно быть хотя бы Кабмину по направлению. Чтобы у нас была одна экологическая правоохранительная инспекция, и туда входили все: и рыбная, и лесная, и водная, и земельная. Чтобы у нас был один механизм, который будет действовать беспристрастно и не будет подчинен своим министерствам, которые объединяют хозяйственную деятельность с политической", - пояснил он.

Недава также сообщил, что инспекция сейчас даже не имеет доступа к проверкам, ведь это запрещено. В свою очередь Нацполиция также не может работать без экологической инспекции.

"Есть такая хорошая русская поговорка: "У семи нянек дитя без глаза", - подытожил народный депутат.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в аннексирована Крыму продолжается массовая вырубка деревьев и кустарников, в том числе и занесенных в Красную книгу.