МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

"Пустоши и наводнения": украинцев предупредили об экологической катастрофе из-за вырубки леса

677Читать новость на украинском

Незаконная вырубка лесов в Украине уже привела к необратимым последствиям для окружающей среды.

"Наводнения, пустоши... Там, где у нас были леса и их вырубили, уже другой климат. Температура на 6-7 градусов выше, чем была когда-то. Это долгосрочные последствия, и с ними ничего уже не сделаешь", - сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Олег Недава.

По его словам, можно посадить новые деревья, но экосистема после уничтожения леса уже не восстановится.

Читайте также:
"Должно исчезнуть": Гройсман пояснил новые методы войны с контрабандой

Недава подчеркнул, что контрабанда леса будет продолжаться, пока экологическая и лесная инспекции будут подчиняться министерствам экологии и аграрной политики.

"Нужно хозяйственную деятельность отделить от политики - это во-первых. Во-вторых, подчинение должно быть хотя бы Кабмину по направлению. Чтобы у нас была одна экологическая правоохранительная инспекция, и туда входили все: и рыбная, и лесная, и водная, и земельная. Чтобы у нас был один механизм, который будет действовать беспристрастно и не будет подчинен своим министерствам, которые объединяют хозяйственную деятельность с политической", - пояснил он.

Недава также сообщил, что инспекция сейчас даже не имеет доступа к проверкам, ведь это запрещено. В свою очередь Нацполиция также не может работать без экологической инспекции.

"Есть такая хорошая русская поговорка: "У семи нянек дитя без глаза", - подытожил народный депутат.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в аннексирована Крыму продолжается массовая вырубка деревьев и кустарников, в том числе и занесенных в Красную книгу.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну вот чубатые засранцы,а вы всё о Крыме переживаете)))
Ответить
0
0

Наши блоги