У всей этой истории с КС еще одно измерение – языковое. Суд должен принять решение о конституционности Закона о языке. В принципе, это должно поставить точку в инсинуациях пятой колонны по поводу нарушения прав рускоязичних челюстей. Нас пытаются убедить, что КС собирался отменить Закон о языке. Об этом говорил и президент. Мол, это является причиной, чтобы разогнать его немедленно.

По словам председателя суда Тупицкого никаких проблем с конституционностью закона о языке нету. Решение должно быть в пользу украинского. Задайте вопрос по языкам меньшинств. И они действительно есть, ведь в законе четко сказано, что в течение полугода с даты его принятия ВР разрабатывает и принимает закон о языках нацменьшинств и коренных народов. "Слуги" этого шага всячески избегают. Поэтому, по словам Тупицкого, решение должно быть в пользу важного для нас закона с обязательством к "Слугам" принять такой закон о языках нацменьшинств, который бы не противоречил закону о языке.

Я не знаю, можно ли верить на слово судьи Тупицкого. Но допустим, что это так. Своими выходками, требованиями к тотальному самоосвобождению "Слуги" блокируют в том числе принятие окончательного решения по украинскому языку и языку меньшинств, которое, если верить судьи, могло быть в пользу украинского.

И здесь возникает вопрос: а зачем? Если внимательно вчитаться в перечень требований боевиков к Украине, там есть пункт об отмене закона о языке. Они настаивают, что этот закон противоречит Минске и пункту о региональном языке. Об этом когда-то говорил и президент Зеленский. И он прав.

Закон о функционировании украинского языка действительно умножает на ноль пункт Минских договоренность о том, что представители ОРДЛО смогут выбирать для себя региональный язык. Но нам на это не интересно, правда. Закон Украины и качество непонятных принятых под давлением договоренностях – это не сопоставимые вещи. Поэтому, формально Россия требует отмены закона, чтобы разблокировать выполнения Минска. Но для команды примирителя сделать это по формальным причинам невозможно. Ведь процедура парламентариями прошлого созыва была соблюдена безупречно. Принять новый закон, который был бы по душе Москве, "Слуги" тоже не рискнут.

Единственная возможность выполнить прихоти Кремля – это или признать Закон неконституционным, что и пытается сделать Медведчук, или заблокировать признание Закона о языке таким, который полностью соответствует Конституции Украины. Что, похоже и делают все эти деятели, которые под благими намерениями пытаются заблокировать работу КС.

Я не утверждаю, что это так. Но я настаиваю, что нас заставляют думать, что КС собирался отменить Закон о языке. Причем этот посыл исходит от тех зеленых кругов, которые уважением к украинскому языку никогда не грешили. Меня смущает явная манипуляция вокруг языкового вопроса. Особенно когда она разворачивается на фоне обещаний Кравчука и россиян рассмотреть предложения сторон, по реинтеграции Донбасса "по-середине".

Хотим защитить язык от посягательств, а страну от капитуляции - нужно вместо блокирования работы КС, требовать от судей признания конституционности Закона об украинском языке. Это поставит точку и в попытках подвинуть язык, и в планах наказать Украину "миром" на российских условиях.

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