Конституционный суд обязали проверить законность карантина в Украине

В Конституционный суд поступило конституционное представление Верховного суда о проверке на конституционность отдельных решений Кабмина и Верховной Рады о карантине на время эпидемии коронавируса.

Об этом говорится на сайте КС. Речь идет о законности ограничения права на предпринимательскую деятельность, работы заведений общественного питания, спортивных клубов, развлекательных заведений, перевозки пассажиров, свободного выезда за границу, ограничения права на мирные собрания, права на доступ к медицинской помощи и другие.

Кроме этого, в постановлении говорится об ограничении размера судейского вознаграждения, зарплат госслужащих, представителей правоохранительных органов до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан до окончания карантина.

"Сегодня, 4 июня 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление Верховного суда относительно конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых Кабинетом министров Украины и Верховной Радой", – говорится в сообщении.

Речь идет о подпунктах 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзац шестой пункта 6 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020 года №392.

Также суд просит проверить пункты 10, 17 Порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденного постановлением Кабмина от 20 мая 2020 №392, части первую и третью ст.29 закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" от 14 ноября 2019 №294-ІХ; абзац девятый пункта 2 раздела 11 "Заключительные положения" закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" от 13 апреля 2020 №553-ІХ.

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