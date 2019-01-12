Константинополь назначил своего представителя в Киеве: названо имя

Священный синод Вселенского патриархата под председательством Патриарха Варфоломея выбрал постоянного представительства Константинопольской церкви в Киеве.
Как сообщает Romfea, ссылаясь на коммюнике заседания синода, проходившего с 9 по 11 января, главой киевской Ставропигии назначен архимандрит Михаил (Анищенко).
Отмечается, до этого архимандрит был предстоятелем храма прп. Алипия Столпника Константинопольского патриархата в Анталии.
Долгое время он служил в Луцке и был клириком кафедрального собора УПЦ Волынской епархии.
Архимандрит Михаил (Анищенко)
lutsk.rayon.in.ua
Архимандрит Михаил (Анищенко)
romfea.gr
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского патриархата.
9 января все члены Синода Вселенского патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
10 января документ вернулся в Украину. Его показали прихожанам Свято-Покровского кафедрального собора в Ривне.
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