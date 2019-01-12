Константинополь назначил своего представителя в Киеве: названо имя

Священный синод Вселенского патриархата под председательством Патриарха Варфоломея выбрал постоянного представительства Константинопольской церкви в Киеве.

Как сообщает Romfea, ссылаясь на коммюнике заседания синода, проходившего с 9 по 11 января, главой киевской Ставропигии назначен архимандрит Михаил (Анищенко).

Отмечается, до этого архимандрит был предстоятелем храма прп. Алипия Столпника Константинопольского патриархата в Анталии.

Долгое время он служил в Луцке и был клириком кафедрального собора УПЦ Волынской епархии.

Архимандрит Михаил (Анищенко) lutsk.rayon.in.ua

Архимандрит Михаил (Анищенко) romfea.gr

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