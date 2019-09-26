Конкурс "Морское дело 2019": как украинские студенты борются за поездку в Нидерланды

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова, 26 сентября провел второй отборочный этап всеукраинского образовательного проекта "Морское дело 2019" в 23 вузах.

503 участника конкурса прошли тестирование по техническому английскому языку. В финал выйдут 70 из них, где презентуют перед членами жюри свои наработки по развитию морской и речной отрасли Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

Авторы тридцати перспективных и актуальных проектов будут награждены поездкой на Международный профильный форум Europort 2019 в Роттердам.

Президент Фонда Борис Колесников отметил важность знания английского языка для моряков.

Отборочный этап всеукраинского образовательного проекта "Морское дело 2019" Благотворительный фонд Бориса Колесникова

"Наши конкурсанты преодолели экватор, на шаг приблизились к победе. Сегодня знание иностранного языка – не просто строка в резюме, а очень важный и необходимый навык. Уверен, юные моряки в совершенстве владеют техническим английским – языком специальностей, связанных с техникой, оборудованием, инженерией, программированием, и их знания высоко оценили эксперты конкурса. Хорошие результаты дадут им возможность выйти в финал нашего проекта, а в дальнейшем устроиться на престижную работу", — сказал Колесников.

Поездка победителей "Морского дела" в Роттердам состоится 5-8 ноября. На выставке они посетят стенды лидеров мировой морской отрасли, пообщаются с ведущими специалистами, прослушают лекции и мастер-классы.

"Фонд Бориса Колесникова предоставляет участникам образовательных инициатив очень ценную возможность – сравнить свои знания и уровень подготовки с подготовкой студентов из других украинских вузов. Это своеобразный общий знаменатель для украинского профильного образования и мощнейшая мотивация для ребят, которые хотят реализоваться в профессии и выдержать конкуренцию на рынке труда. Независимо от результата, мы получаем ценный опыт, понимаем, над чем стоит поработать и к чему стремиться", — рассказала конкурсантка из Мореходного училища им. А. Маринеско Национального университета "Одесская морская академия" Оксана Коваль.

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Образовательный проект Морское дело 2019 Фонд Бориса Колесникова

Образовательный проект Морское дело 2019 Фонд Бориса Колесникова

Образовательный проект Морское дело 2019 Фонд Бориса Колесникова

Образовательный проект Морское дело 2019 Фонд Бориса Колесникова

Образовательный проект Морское дело 2019 Фонд Бориса Колесникова

Напомним, студенческий конкурс "Морское дело 2019" объединил 1 500 учащихся 36 морских и транспортных вузов страны. В первом отборочном туре они решали задачи по профильным предметам. Фонд Бориса Колесникова проводит проект второй раз. В 2018 году его победители побывали на Международной выставке судостроительной промышленности и морского дела Posidonia 2018 в Греции.

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