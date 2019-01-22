|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Конфискованные на таможне ''евробляхи'' передали военным

744Читать материал на украинском

Конфискованные сотрудниками таможни пять легковых автомобилей на еврономерах и грузовик Министерство юстиции Украины передало военным и полиции.

Стоимость переданного транспорта составила 20 млн грн. За растаможку машин военным платить не придется, сообщил "5 канал".

Конфискованные на таможне ''евробляхи'' передали военным

скриншот

Как сообщает издание, законодательство позволяет военным зарегистрировать "евробляхи" без уплаты пошлин. И хотя все машины не новые, однако, уверяют армейцы и полицейские, очень необходимы для них.

Новости
''Це реально стрьомно'': український ведучий жорстко розкритикував ''євробляхи''

По словам генерального директора предприятия "Сетам" Виктора Вишнева, за прошлый год военным было передано более 80 автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в бюджет Украины уже поступило 2 млрд грн от растаможки 30 тысяч автомобилей на европейских номерах после введения новых правил.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Авто на еврономерах" на OBOZREVATEL.

Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Тег
Евробляхи
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги