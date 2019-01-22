Конфискованные на таможне ''евробляхи'' передали военным

Конфискованные сотрудниками таможни пять легковых автомобилей на еврономерах и грузовик Министерство юстиции Украины передало военным и полиции.
Стоимость переданного транспорта составила 20 млн грн. За растаможку машин военным платить не придется, сообщил "5 канал".
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Как сообщает издание, законодательство позволяет военным зарегистрировать "евробляхи" без уплаты пошлин. И хотя все машины не новые, однако, уверяют армейцы и полицейские, очень необходимы для них.
По словам генерального директора предприятия "Сетам" Виктора Вишнева, за прошлый год военным было передано более 80 автомобилей.
Как сообщал OBOZREVATEL, в бюджет Украины уже поступило 2 млрд грн от растаможки 30 тысяч автомобилей на европейских номерах после введения новых правил.
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