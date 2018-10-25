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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

Конец ''совку'': как в Украине изменят регистрацию и отменят "прописку"

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В Украине предлагают отменить обязательную “прописку” — на смену придет регистрация с отметками в паспорте по желанию. С такой идеей выступила группа народных депутатов при поддержке Кабинета министров. Ожидается, что новый закон приведет на европейский лад систему определения фактического места жительства украинцев.

Что нужно знать о предлагаемых правилах — в материале OBOZREVATEL.

Рудимент “совка” отменят

Так, в Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона 9218, который вводит изменения сразу в несколько действующих законов. Одно из основных нововведений — отмена штампа в паспорте о месте регистрации.

Авторы законопроекта уверяют, новые правила смогут существенно облегчить жизнь украинцев. Для регистрации предлагают подавать только заявление-декларацию. Не нужно будет предоставлять никаких документов и согласований, а внесение отметки в паспорт о месте проживание будет необязательным, ее будут ставить лишь по желанию. Такая практика принята как в отдельных штатах США, так и в Германии, Нидерландах, Латвии и других странах.

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Расширяется способ обращения за услугами. Декларацию можно подать в любой орган регистрации, прямо в ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг), в режиме онлайн или почтой. Услуги предоставляются в электронном виде, все должно быть автоматизировано.

Нардепы указывают, что проверять факт проживания будут лишь у 0,32% от всех зарегистрированных и то, только дистанционно и в определенных случаях:

1) С такой просьбой обратился сам собственник жилья;

2) Органы государственной власти и местного самоуправления имеют документально подтвержденную информацию о том, что лицо не проживает в жилье;

3) Руководство школы, если желающих в первый класс больше, чем учебное учреждение может принять.

“Прекратятся случаи массовой регистрации по одному адресу (так называемые "адреса массовой регистрации" или "перчатки"). Если с помощью программных средств - фамилий, возраста и пола лиц, проживающих в одном жилище, выяснится, что там прошли регистрацию более трех семей — она будет временно заблокирована до подтверждения факта проживания”, — указано в пояснительной записке.

Конец ''совку'': как в Украине изменят регистрацию и отменят "прописку"

1News

Для родителей новорожденных проект закона предлагает на месте: провести регистрацию ребенка; назначить помощь при рождении; зарегистрировать ребенка в системе охраны здоровья; выдать удостоверения многодетного родителя и ребенка из многодетной семьи; присвоить ребенку номер в Демографическом реестре; определить происхождение ребенка, если его родители в разводе; определить гражданство ребенка.

Правда, будут ли подобные правила выполняться на практике — вопрос открытый. В Украине сейчас не редкие случаи, когда при повторной "прописке" органы регистрации даже не вносят данные в паспорт.

Подводные камни и штрафы

Инициаторы изменений убеждают, что собственники жилья и лица, проживающие там, будут сразу получать уведомление о регистрации или ее снятии. Если лицо указало ложные данные — оно будет оштрафовано. Согласно нормам, штраф будет от 850 до 1700 гривен, за повторное нарушение от 1700 до 3400 гривен. При этом от ответственности освобождаются те, кто проживает не в том месте, в котором зарегистрированы.

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Также информация о регистрации призовника будет автоматически поступать в специальный реестр. Посещение военкомата при регистрации или ее снятия не потребуется.

Конец ''совку'': как в Украине изменят регистрацию и отменят "прописку"

ТСН

Все доступные адреса для регистрации будут предлагаться автоматически, чтобы исключить возможность вписать несуществующие место. Стоимость регистрации будет зависеть от прожиточного минимума на 1 января текущего календарного года. В 2018 сумма за регистрацию в сроки составит 15 гривен, в случае просрочки 43 гривны.

Кроме того, законопроектом вводится досудебная процедура оспаривания решений.

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“Отсутствуют какие-либо негативные последствия для собственников в случае фиктивной регистрации в их жилье, так же как нет никакой возможности из-за фиктивной регистрации причинить вред владельцу жилья. Устанавливается, что факт регистрации не является основанием приобретения лицом или лишения его каких-либо прав на жилье и другое имущество, находящиеся по адресу зарегистрированного или снятого с регистрации места жительства”, — говорится в пояснительной записке.

Когда примут

В своем Facebook первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов уклончиво заявил, что в среднем законопроект принимается Верховной Радой за 12-15 месяцев.

Конец ''совку'': как в Украине изменят регистрацию и отменят "прописку"

Facebook/max.nefyodov

Правда, один из авторов проекта, народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Алексеев заявил OBOZREVATEL, что закон будет принят до конца января 2019 года. Причина — выборы президента Украины.

"У нас достаточное количество людей попросту не прописаны. Вторая проблема — из-за боевых действий на Донбассе есть очень много переселенцев, и тут также нужно решить вопрос. А учитывая, что в марте 2019 года будут выборы президента, необходимо упорядочить списки, поэтому закон скорей всего будет принят уже до конца этой сессии", —заявил Алексеев.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Реформы в Украине
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