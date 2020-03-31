Конец счастью и лучшей жизни: в Херсоне ликвидировали нашумевшую службу

В Херсонской областной госадминистрации ликвидировали Службу счастья и улучшения качества жизни.

Об этом говорится в распоряжении главы ОГА Юрия Гусева от 30 марта 2020 года.

"Ликвидировать службу счастья и улучшение качества жизни Херсонской областной государственной администрацией", – написано в документе.

Распоряжение главы ХОГА Скрин

Как сообщает сайт 0522.ua, службу убрали в связи с тем, что в штат не могли набрать сотрудников. А сам эксперимент обошелся местному бюджету в несколько десятков тысяч гривен.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, опубликованы фото 31-летнеей бывшей директрисы магазина одежды Весны Карпук, которая возглавляла Службу счастья и улучшения качества жизни.

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