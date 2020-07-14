Конец "Минска"? Что стоит за скандальными заявлениями Козака и чего ждет Путин

Между Украиной и Россией вновь разгорелся скандал из-за Минских соглашений. Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о том, что соглашения устарели и должны быть заменены, восприняли в Кремле в штыки.

Москва обвинила Киев в нарушении договоренностей, и трактует слова украинского чиновника, как вероятный выход Украины из минского, и, следовательно, из "нормандского" формата переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

По мнению специалистов, такая реакция может свидетельствовать о желании РФ свалить вину на Украину и заморозить конфликт. Подробнее – читайте на OBOZREVATEL.

Пересмотр минских соглашений

Разговоры о изменении минского формата в Украине ведутся чуть не с момента его создания. "Минск" обвиняли в несостоятельности, отсутствии каких-либо конкретных решений и продвижений. Звучали идеи о пересмотре формата и присоединении к нему других стран от Польши до США.

Впрочем, разговоры так и оставались разговорами, так как РФ всегда давала понять, что ни на какие изменения она согласия не даст, а без Москвы решить проблему военного конфликта на Донбассе представляется мало возможным.

Но в этот раз реакция Кремля на слова вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексея Резникова оказалась довольно резкой.

Алексей Резников считает минские соглашения недействительными "Юридическая практика"

Заместитель главы администрации президента России, представитель РФ в ТКГ Дмитрий Козак фактически обвиняет Украину в желании выйти из минских соглашений, если Киев официально не опровергнет слова Резникова о пересмотре "Минска-2".

Что стоит за словами Козака, в комментарии OBOZREVATEL объяснил бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, уже не первый год все участники "нормандского" формата понимают невозможность выполнения тех пунктов, которые указанные в минских протоколах.

Однако, ни РФ, ни Украина, скорее всего, не выйдут из "Минска" самостоятельно, тем более для Киева важно то, что под невыполнение минских договоренностей на Россию возложены санкции, и нам нужно их сохранить.

"И с одной стороны все понимают, что реальных возможностей выполнить договоренности не существует, а с другой стороны сейчас происходит такое желание между Украиной и Россией, кто именно выйдет из минских договоренностей. Поэтому стороны и обвиняют друг друга в выходе из минского формата", – говорит Тука.

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К сожалению, пересматривать достигнутые договоренности, или же вносить какие-то коррективы невозможно без согласия РФ. На вопрос, что же будет с минским форматом, Тука ответил: "Это тупиковая ситуация, цель которой исключительно одна – сохранение санкций против РФ".

У Путина появилось время

Еще одно объяснение резким выпадам Кремля на заявление украинского чиновника – у российского лидера Владимира Путина появилось достаточно времени, чтобы продолжать тлеющий военный конфликт на Донбассе и с его помощью манипулировать властями Украины.

В первую очередь это связано с прошедшим Днем Победы, рассказал в интервью OBOZREVATEL бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Он отметил, что если в начале этого года Путин, напротив, торопился, потому что хотел зазвать всех международных лидеров 9 мая в Москву и на фоне успешных переговоров с Украиной договориться о снятии санкций, то теперь все наоборот.

Владимир Путин готов к продолжительному конфликту на Донбассе Лига.net

"Лидеров не будет, санкции уже продлены – а значит, можно спокойно, не торопясь, давить на Украину, чем там, собственно, и занимаются. Поэтому они и стоят на более жесткой позицию, чем раньше", – говорит бывший российский депутат.

Второй момент – проголосованные поправки в Конституцию, благодаря которым Путин обнуляет свои сроки президентства, и фактически создал все возможности для своего вечного правления. Теперь он может сосредоточиться и на ведении войны на востоке Украины.

"Она (война, – Ред.) может длиться бесконечно в том плане, что пока Путин жив, содержать эти регионы Россия может сколько угодно. Поэтому сама по себе эта война не закончится", – считает Пономарев.

С другой стороны, по мнению российского политика, в Кремле все же хотели бы как-то выпутаться из этой ситуации, так как санкции выматывают и вызывают глухой ропот в российской элите: "Да, игнорировать санкции можно, они не смертельны, в России много внутренних ресурсов, но решить проблему все-таки хотелось бы. Так что, если Украина пойдет на какие-то компромиссы, которые будут приемлемы для обеих сторон, вопрос с Донбассом разрешить можно. Москва готова идти на "замороженный конфликт", но не заинтересована в этом и готова к размену".

Илья Пономарев рассказал о тактике РФ по отношению к Украине РБК.ru

А вот Тука считает, что на данный момент Россию вполне удовлетворяет вариант замороженного конфликта.

"По моему мнению, Кремль готов на длительный конфликт, ресурсов у них пока хватает. И не надо забывать об очень ярком пример этой игры – Молдову. Там был такой же сценарий, с так называемым Приднестровьем, которым руководил тот же Козак. В результате затяжного решения вопроса, россиянам удалось привести к власти пророссийского президента Додона в Молдову", – говорит он.

"А уже потом, при содействии Козака, фактически в стране произошел государственный переворот, когда подавляющее большинство полномочий от премьер-министра была передана президенту. Так РФ получила контроль над всей Молдовой, а не только над небольшим кусочком под названием ПМР. Я считаю, что подобный сценарий будут пытаться внедрить и у нас", – считает экс-заместитель министра.

Военный сценарий

Эскалация конфликта на Донбассе пока маловероятна, считает Георгий Тука.

"Я слышал много высказываний о вероятный сценарий со стороны России прорубить сухопутный коридор в аннексированного Крыму силовыми методами. Но у меня есть сомнения, что для РФ это сейчас выгодно со стратегической точки зрения", – говорит он.

В то же время координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец отмечает, что такая вероятность все же существует.

"Если в Кремле продолжат интерпретировать слова нашего вице-премьера, как нежелание украинской стороны участвовать в минском процессе, то определенная вероятность эскалации присутствует. Но, мне кажется, что здесь могут преследоваться абсолютно разные вещи, от попыток снять с себя санкции до получения легитимной причины к эскалации боевых действий. Но утверждать, какая именно, невозможно", – считает он.