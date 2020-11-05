Конец "газетной" эпохе: в сети напомнили о появлении туалетной бумаги в СССР

Чуть более полвека назад в Советском Союзе был положен край так называемой газетной эпохи – на прилавках магазинов там появилась туалетная бумага отечественного производства.

Об этом напомнили авторы паблика "Исторические Фото" в Twitter, опубликовав показательный снимок. Однако пользователи обвинили их в распространении неправдивых сведений об этом предмете обихода в Союзе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до кона).

"3.11.1969 г. на Сясьском целлюлозо-бумажном заводе впервые в СССР началось производство туалетной бумаги. Начало конца "газетной" эпохи", – иронично отметили в сети.

Пользователи оценили фотофакт сотнями лайков и десятками ретвитов. В комментариях под снимком они пошутили, мол, "запуск" туалетной бумаги в СССР был не таким уж удачным – она была похожа на наждачную.

"Эта эпоха закончилась только с концом совка и газеты "Правда", "До сих пор кончается эпоха газет и книг", "Была как наждачная бумага", "В моем Мухос*анске бумага появилась в продаже только в начале 90х. 600 км от Москвы", – отметили подписчики.

А вот другие уличили авторов поста в распространении неправды. В частности, один юзер завил, что они тиражируют многократно разоблаченную байку, ведь на самом деле туалетная бумага в СССР появилась как минимум на 30 лет раньше, чем в 1969-м.

"Бумагу выпускали с 30 х годов. Погуглите хотя бы", – добавила еще одна подписчица.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в СССР появилась туалетная бумага и чем советские люди пользовались раньше.