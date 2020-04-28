Вчера у меня была встреча на Академгородке по работе. Ожидая клиента, походил возле рынка, нашел "полулегальный" киоск, в котором купил сока и чашку кофе.

Ну, такой себе кофе,, вы знаете. В бумажном стаканчике, который всегда продавливается, когда на него одевается крышка, налитый видавшей виды кофемашиной Saeco.

Наливал мне мужчина, испугано озиравшийся за дверью, нет ли там полиции. При этом кофе наливал в одноразовых перчатках, а в отдельном пакетике отдал крышечку, палочку для перемешивания сахара и пару пакетиков сахара.

Недалеко был Новус и Макдональдс, там можно было взять лучший кофе, чем неподобранный кофе из на ладан дышащей кофемашины но... хотелось отдать деньги человеку, которому они нужнее.

Потому что я не понимаю, почему могут торговать Макдональдс, Эпицентр, крупные операторы электротехники, но мелкий и средний бизнес должен сидеть дома, ожидая своего банкротства.

Так же я не понимаю, почему Верховная Рада издала закон, защищающий арендодателя с долгосрочным нотариальным договором. Спасибо, что вы защитили крупные магазины и рестораны, которые имеют долгосрочный договор, как правило, не имеющий пункта досрочного расторжения одной стороной.

Но когда арендатор, который держит маленькую кафешку, арендуя помещение с краткосрочным бумажным договором, в которым указано досрочное расторжение за 1-2 месяца по инициативе любой стороны, придет к собственнику помещения и скажет, что вот, закон ВР издала и он на период карантина не будет платить, то, как правило, ответ арендодателя такой: "ВР закон издала? Платить теперь ты не будешь? Не плати. Просто вали с помещения. Вот тебе письмо от меня про досрочное расторжение договора, чтоб через месяц тебя в помещении не было".

И арендодатель, который чтобы открыть эту кафешку, продал машину, положил в эту кафешку пару десятков тысяч долларов – кивает гривой и уходит. Увеличивает лимит на кредитной карте – и платит. Потому что о нем не позаботились.

Спасибо арендодателям, которые пошли добровольно на уступки своим арендаторам без указки Верховной Рады. Но, к сожалению, жлобов у нас тоже хватает. И мелкий, и средний бизнес сидит и смотрит, как его и без того небольшие ресурсы утекают сквозь пальцы.

Вы думаете, Николай Тищенко этого всего не знает? Несмотря на интеллект медузы, он всё это знает. Рестораторы в курсе нынешних проблем тех, кто помельче.

Но ср*л он на вас. И потому в его ресторан будут ходить и ужинать партийные бонзы, а сам он будет нагло врать в глаза. За столами его ресторана будут договариваться рыги, коррупционеры, депутаты "монобольшинства", будут новые договорняки и дележка Украины к следующим выборам. Это для них важно. Свои интересы и свои деррибаны.

Но что особо порадовало, так это как безапеляционно они врут в глаза журналистам, когда им задают вопросы. Запомните это выражение. С этим выражением лица они вам отвечают и по суду по Суркисам, и по делу Кати Гандзюк, и по делу Шеремета, и по коррупции Ермака.

Кінець епохі брехні. Початок епохи нескінченного пі@дежа.

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