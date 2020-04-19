Конец эпидемии: о чем говорит статистика

Игар Тышкевич Общество 12:56, 19.04.2020 Обновлено: 12:56, 19.04.2020

За чем вы следите в статистике заболеваний COVID-19?

За количеством выявленных случаев? Плохой ответ, поскольку количество выявленных случаев напрямую зависит от количества тестов. Как и количество случаев на душу населения так же зависит от количества тестов на душу населения.

Более разумно оценивать процент позитивных случаев от количества проведённых тестов или же процент прироста больных в пересчёте на 1 тысячу тестов. Это даёт лучшее (НО НЕ ИДЕАЛЬНОЕ - зависит от протоколов тестирования - кого берут на тест) представление о темпах распространения вируса.

Процент госпитализированных - частично правильно, но это зависит от ресурсов системы здравоохранения - если есть возможность, госпитализируют больше.

Но самое главное, на мой взгляд, следить на соотношением количества выздоровевших к суммарному количеству выявленных случаев. Если этот процент превысит 10% - значит можно говорить о начале процесса формирования коллективного иммунитета.

Если более 30% - значит через 3-6 недель (тут зависит от динамики набора этих самых 30%) можно будет говорить о спаде эпидемии и выходе к нормальным условиям жизни и работы.

Хочешь узнать "когда это закончится" - сиди с калькулятором и считай проценты. Простая математика и логика.

ЗЫ: кстати, если кто не заметил - в Украине пошла динамика по выздоровевшим. Это любителям попаниковать безмерно.

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