Кондратюк: весь российский контент – это контент людей, которые поддерживают убийц Украины

Украина должна отказаться от всего российского телепродукта до тех пор, пока РФ не вернет оккупированные территории.

Такое мнение высказал шоумен и продюсер Игорь Кондратюк в программе "Гончаренко рулит" на "5 канале". По его словам, российский контент – это контент людей, которые поддерживают убийц Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ситуация заключается в том, что здесь нельзя давать слабину: отдайте Крым, верните Донбасс, и я может подумаю, что Россия умеет снимать сериалы, кино, телевизионные проекты, имеет певцов и певиц", – подчеркнул Кондратюк.

Он добавил, что на сегодня "они все умерли, и от них пахнет агрессивной мертвечиной".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который ранее оправдывал сотрудничество украинских продюсеров с Россией, заявил, что производство в Украине русскоязычных сериалов идет "на благо киноиндустрии и экономики".