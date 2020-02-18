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18 февраля • обновлено в 09:00
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"Где Франковск, а где – русский шансон": Кондратюк объяснил популярность российской попсы в Украине

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Украинские подростки слушают российский рэп, потому что им понятно содержание текста, которое они хотят слышать.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL озвучил украинский продюсер Игорь Кондратюк. По его словам, именно поэтому российская поп-музыка все еще популярна в Украине в целом, несмотря на агрессию в Крыму и войну на Донбассе (полный текст интервью читайте тут).

"Люди слушают то, что понятно. Нашего шоу-бизнеса не хватает, чтобы закрыть пожелания 40 млн украинцев. Поэтому русскоязычный контент также популярен и в западных областях Украины. Когда-то во Франковске была популярной радиостанция "Шансон". Хотя где Франковск, а где – русский шансон. Украинские подростки тоже слушают русскоязычный рэп потому, что он несет содержание, которое они хотят слышать. Но все это не дает никакой, даже полупроцентной возможности российским рэперам приезжать в Украину вообще", – заверил он.

Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк

При этом, если же украинцы слушают российских исполнителей, которые агрессивно относятся к Украине или к украинцам – это, по его словам, уже клиника.

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"Наше общество открыто, поэтому государство должно оберегать свое культурное пространство от заезжих артистов, которые поддерживают агрессию против нашей страны. Государство должно защищать граждан, которые страдают от агрессивных действий соседа внутри страны, в пределах государственных границ", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, раннее Игорь Кондратюк заявил, что российские артисты, которые поддержали агрессию президента Владимира Путина в отношении Украины, не могут нести месседж культуры, а только пропаганду войны и скитаний.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персона
Игорь Кондратюк
Место
Украина
Теги
Новости России шоу-бизнес
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