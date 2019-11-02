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2 ноября • обновлено в 07:16
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"Они безголовые!" Кондратюк прошелся по украинским гастролерам в Крыму

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Продюсер Игорь Кондратюк назвал "безголовыми" украинских артистов, выступающих в аннексированном Крыму.

"Они безголовые, а не бесстрашные", – заявил Кондратюк в эфире ObozTV. Так он отреагировал на слова министра культуры Владимира Бородянского, который расценил гастроли украинских звезд на временно оккупированных территориях как "смелость".

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Кондратюк подчеркнул, что не согласен с фразой Бородянского, хотя очень уважает министра и считает его "одним из немногих в нынешнем правительстве, кто на что-то способен".

Объясняя свою точку зрения, продюсер посоветовал артистам вспомнить, за что Олег Сенцов был осужден на 20 лет: "Ни за что! И так может быть с каждым из них, независимо от того, на каком языке они поют свой репертуар".

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Кроме того, по мнению Кондратюка, выступать на захваченной агрессором территории "позорно".

"Если кто-то считает, что украинские артисты несут туда украинскую культуру – это ошибка. С точностью до наоборот. Они туда ничего не несут. Они просто выступают на корпоративах, на днях города...Т.е. на частных вечеринках. Люди с таким же успехом слушали бы Рианну, просто на нее у них не хватает бабок. И это не значит, что она бы "несла американскую культуру в крымские реалии", – пояснил он.

Владимир Бородянский похвалил смелость украинских артистов, которые выступают в Крыму

Владимир Бородянский похвалил смелость украинских артистов, которые выступают в Крыму

telekritika.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр культуры Украины Владимир Бородянский в интервью "Радио Свобода" заявил, что если украинский артист выступает на временно оккупированной территории и "доносит украинские контексты и нарратив" – то это "очень смелый человек".

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Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Аннексия Крыма
Персоны
Игорь Кондратюк Владимир Бородянский
Место
Украина
Теги
гастроли шоу-бизнес Министерство культуры
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