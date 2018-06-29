"Кондиционер не понадобится": появился новый прогноз погоды в Украине

30 июня по всей Украине продолжат идти сильные дожди.

"Ночью дожди везде. Утром притихнуть на Юге. Днем без особых осадков на юго-востоке. Вечером преимущественно сухо на Востоке и ослабнут на Западе. Думаю, что понятно: если где-то притихнуть или ослабеют, кое-где будут. Завтра похолодает на Западе, в воскресенье практически повсюду. Можно будет сэкономить на кондиционере", - написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, появился прогноз погоды на начало июля в Украине.

Кроме того, синоптики заранее предупреждали, что, 29 - 30 июня, в Украине пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы.