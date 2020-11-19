Так, друзья — сегодня будеткт болшой и интересный пост о том, кому же хорошо жилось в СССР. Тут в комментариях к постам про СССР мне постоянно пишут, что я мол сильно сгущаю краски, а на самом деле в СССР жилось очень даже богато, сытно и хорошо. Такие комментаторы искренне не понимают, откуда взялись фотоснимки с пустыми полками и очередями, а также с бедно одетыми и плохо выглядящими советскими гражданами — многие даже высказывают гипотезы, что все эти снимки сделаны "уже в 1990-2000 годы".

При наличии множества популистских лозунгов вроде "все люди — братья", "от каждого по возможностям — каждому по труду", реальный СССР был страной сильнейшего неравенства и расслоения общества. Причём расслоение на бедных и богатых, на мой взгляд, было гораздо сильнее, чем в России до 1917 года. 5-10% граждан в СССР жили действительно очень хорошо. В отличие от остального народа, у этой небольшой группы были и просторные квартиры, и питание из спецмагазинов, и дачи (часто напоминающие виллы), и возможность поехать за границу. Очень часто именно они (либо их дети) сейчас и пишут такие комментарии, искренне не понимая, почему люди могут не любить СССР, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

01. Советская партийная номенклатура.

По сути, "сословные разделения", с которыми якобы боролись большевики, после Октябрьского переворота никуда не исчезли — просто на место "старого дворянства" пришли другие люди. Они всё так же пользовались всеми благами цивилизации, с презрением смотря на остальной народ, который считали "чернью".

Рассказы о шикарной и сытой жизни в СССР — все сплошь происходят из номенклатурной среды. Советская номенклатура действительно жила как при коммунизме — им была назначена высокая зарплата, давались просторные квартиры (часто с прислугой) в хороших районах городов, им был доступен практически беспрепятственный выезд за границу, были доступны спецмагазины с широким ассортиментом импортных товаров — в таких магазинах номенклатурщики отоваривались по так называемым "чекам внешпосылторга", которые обычным советским гражданам не были доступны.

02. Люди, имеющие доступ к распределению ресурсов.

Эта часть населения не принадлежала к партийной номенклатуре (часто они вообще могли не состоять в компартии), но при этом имели доступ к советской системе распределения — они могли работать в системе распределения "бесплатных" квартир, быть начальниками каких-нибудь складов или просто работать завмагами. Этим просто несли взятки за решение тех или иных вопросов — чтобы что-то поскорее отгрузили/выдали/продали дефицит и так далее.

К этой же касте можно отнести насквозь гнилые и коррумпированные верхушки советских ВУЗов — ректоры и деканы которых часто брали взятки за поступление абитуриентов. Централизованного тестирования в то время не существовало, и подтянуть на вступительных экзаменах "нужных" абитуриентов, при этом срезав "неугодных", было проще пареной репы.

Отдельной строкой в этом пункте следует упомянуть и всяких главврачей — они тоже очень часто за деньги "решали вопросы" с внеочередным лечением того или иного пациента. В общем — в СССР очень хороши жили те, кто имел доступ к распределению того или иного ресурса.

03. Теневые предприниматели и подпольные бизнесмены.

Об этом практически не рассказывалось в советской прессе, но в СССР существовали целые отрасли т.н. "теневой экономики". Часть из этих "схем" была бы признана преступной и сейчас (скажем, воровство топлива в больших объемах), а часть являлась, по сути, простым предпринимательством — как например, подпольный пошив джинсов. Предпринимательство в СССР было запрещено законом, и года до 1987-го участники таких "подпольных цехов" сильно рисковали своим имуществом и свобдой.

Эти люди действительно имели доход, сильно превышающий среднесоветский — скажем, 5000-10000 рублей в месяц против средней зарплаты в 120, но при этом сильно рисковали быть разоблаченными ОБХСС или просто "бдительными соседями". После распада Союза многие из этих людей начали легальный бизнес и стали ещё более успешными, а некоторые так и не смогли приспособиться к новым реалиям конкуренции и открытого рынка, с тоской вспоминая о тех временах, когда они продавали по 200 рублей джинсы с себестоимостью пошива в 10.

04. Хорошие специалисты в плохом окружении.

Очень часто в СССР люди работали по принципу "я делаю вид, что работаю — государство делает вид, что платит мне деньги", и поэтому нормальные специалисты, качественно делавшие свою работу, пользовались большим спросом. Хороший зубной врач, сантехник, даже простой слесарь на заводе могли жить в СССР несколько лучше, чем коллеги — их передавали "из рук в руки", заваливая заказами и подарками.

Впрочем, в отличие от номенклатуры, "ресурсораспределителей" и теневых бизнесменов это была, пожалуй, самая бедная группа "хорошоживущих" — их доход превышал среднюю зарплату всего в 2-3 раза, выше головы всё равно было не прыгнуть.

05. Военные, физики, люди редких профессий.

Относительно неплохо в СССР жили высокопоставленные военные, "верхние слои" ученых (физики, химики и т.д.) и всякие редкие специалисты, вроде операторов АЭС, космонавтов или хотя бы летчиков гражданской авиации. Впрочем, "неплохой" жизнь вышеперечисленных граждан была таковой лишь на фоне общей нищеты и была совсем небогатой в сравнении с жизнью аналогичных специалистов на Западе.

Вот такой обзор у меня получился сегодня. Все вышеперечисленные группы в СССР действительно жили очень даже неплохо, остальные же 85-90% населения вели довольно-таки нищее существование, живя на зарплату в 120 рублей и часто не имея возможности купить самое необходимое.

А вы знаете кого-нибудь, кто хорошо жил в СССР?

Расскажите, интересно.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.