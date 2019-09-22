"Кому нас отдаете?" Волонтер рассказал душещипательную историю о Донбассе

Известный украинский волонтер Тим Златкин рассказал о разговоре с 17-летней девушкой, которая живет с братом на территории оккупированного Донбасса.

Об этом волонтер написал на своей своей странице в Facebook. Она спросила его о подаркаx, которые Златкин ранее дарил ей, с какой целью они были вручены.

"Вы мне дарили украинские книги, помните? Привозили нам подарки из Киева. Зачем? Чтобы отдать бандитам? Военные наши говорят, что скоро их будут отводить. Кому нас отдаете?" – поинтересовался подросток.

На что волонтер пообещал, что никому ее не отдаст и ее брата тоже, но поинтересовался у пользователей сети:

"И что мне на это ответить? Девочке 17 лет. Живет в четырех километраx от сепаратистскиx позиций. Куда мне ее везти?.. С братиком. Кормить Штайнмайером? Думаете, она одна такая?".

Интернет-пользователи прониклись душераздирающей историей.

Скриншот facebook.com/akvilifer

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер поделилась личной драмой из-за Донбасса. Она чтит память любимого, которому так и не успела рассказать о своих чувствах.

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