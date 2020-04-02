Кому можно въезжать в Украину в период карантина: Госпогранслужба разъяснила

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко разъяснил, кто может въезжать в Украину и выезжать из нее до конца действия карантина из-за пандемии коронавируса.

Как сообщил он в интервью "РБК-Украина", въехать могут граждане Украины, иностранцы, у которых есть вид на жительство в стране, те, у кого либо родители, либо дети – граждане Украины, а также аккредитованные сотрудники дипломатических миссий.

"Мне дано право пропускать иностранцев с гуманитарной целью. Мы многих пропускаем на похороны близких родственников, каждый день по 10-20 человек", – отметил Дейнеко.

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Также Госпогранслужба с пониманием относится к гражданам Молдовы, которые едут из России на родину. Каждый день формируются колонны и Нацполиция их сопровождает.

"Мы гарантируем, что эти граждане нигде по пути не выходят, кроме как справить нужду в специально отведенных местах. Если даже они инфицированы, то украинские граждане от этого не пострадают. Я считаю, что это гуманно по отношению к этим людям, у которых нет возможности иначе попасть на родину", – заявил он.

По словам Дейнеко, выехать из Украины могут любые иностранцы, которым не запрещен выезд, лица без гражданства.

"Могут выехать и любые украинцы. Но нужно понимать, что все наши сопредельные страны ввели ограничения по въезду иностранцев на свою территорию. Потому теоретически выехать могут все, но практически – очень немногие", – подчеркнул глава Госпогранслужбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство иностранных дел Украины составило ответы на популярные вопросы о том, как происходит пересечение государственной границы, начиная с 28 марта.

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