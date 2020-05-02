Свита грає короля, але останні півроку дають привід для підозри, що в Офісі президента відбувається і зворотній процес — король грає свиту. Перед тим як я продовжу, одразу зазначу, що до президента Зеленського ставлюся максимально нейтрально та об’єктивно, як це може робити у нинішній ситуації журналіст і громадянин.

Президент, свідомо чи ні, маючи високий рейтинг, став щитом для свого оточення.

Згадайте, "дівчинку буду захищати" (історія з прессекретарем Юлією Мендель), корупційний скандал навколо брата глави ОП Дениса Єрмака про можливий продаж державними посадами, справа про ймовірну службову недбалість кабміну Гончарука, вантаж "Мрії", який спочатку презентували як гуманітарну допомогу, а згодом виявилося, що частину продають у торгових мережах.

Постійні конфузи у президентській парламентській силі "Слуга народу" не рахуємо. Так, це люди, які прийшли до ВР під іменем чинного президента, але навряд він має нести відповідальність за всю фракцію з 248 депутатів.

Оточення для голови держави важливе у будь-якій країні і ситуації. Жодна людина не може всього знати, а особливо без ґрунтовного досвіду у конкретній галузі. Володимир Зеленський сам визнавав рік тому, що не має досвіду у політиці, але хоче позитивних змін. Це було його фішкою на виборах — несистемний і незаплямований. І саме його команда була тією опорою для впевненого занурення у бурхливі води української політики. А тепер згадайте, як за цей рік змінився склад найближчого оточення гаранта. Чого варта відставка Андрія Богдана у лютому. Чи не стали друзі ворогами?

Зараз ми знову бачимо черговий скандал з представником "Слуги народу", який, нібито, має (або вже ні) займатися місцевими виборами у столиці і абсолютно дивну ситуацію з Міхеїлом Саакашвілі. Ідею з його призначенням в уряд приписують особисто президентові. Навіть якщо так, ми прекрасно розуміємо, що думки-ідеї завжди мають поштовх до зародження. Чиїсь слова змушують нас замислитися.

І у цьому теж немає нічого жахливого. Все у межах норм і традицій. Керівник має слухати різні думки і на основі почутого робити власні висновки. Головне зберігати пропорцію і дотримуватися формули: різні фахові думки у сумі зі своєю позицією = власні об’єктивні висновки.

Пане президенте, дозвольте нагадати вам ваші ж слова, які через рік стали ще актуальнішими: "якщо мене оберуть, спочатку обливатимуть брудом, згодом - навчаться поважати, а потім - плакатимуть, коли я піду".

Чи мали на увазі ви тоді людей зі своєї команди — очевидно, що ні? Тому я маю одне просте питання: пане, президенте, соціологи кажуть, що українці навіть через рік після виборів довіряють вам, як жодному іншому очільнику Банкової до цього. Але яким українцям довіряєте ви?

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!