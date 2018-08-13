Компенсации не будет: в "Укрзалізниці" оправдались за плохие условия в поездах

Нормативно-правовыми актами не предусмотрены компенсации пассажирам за ненадлежащие условия проезда в поездах.

Такое заявление сделала ЧАО "Укрзалізниця" в ответ на запрос Укринформа, добавив, что перевозчик обязуется транспортировать людей в пункт назначения в сроки, определенные договором.

"Перевозка пассажиров осуществляется пассажирскими вагонами, соответствующими санитарно-техническим и другим нормам, которые обеспечивают безопасность для жизни и здоровья пассажиров. Возмещения компенсационных выплат пассажирам за ненадлежащие условия проезда нормативными и нормативно-правовыми актами не предусмотрено", - говорится в ответе.

По данным "Укрзалізниці", в течение 2018 года пассажиры не обращались в суд по поводу нарушения их прав во время перевозок.

"Все споры и недоразумения, возникающие между пассажирами и работниками железной дороги, решаются на станции начальником станции или начальником вокзала, в поездах во время движения поезда - начальником поезда, не доводя их до суда", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пассажиры имеют право обратиться к начальнику поезда через проводника в случае выявления в вагонах технических неисправностей. Составы сопровождают начальник, проводники и электромеханик.

Кроме того, сопровождение медицинским работником не предусмотрено, потому в экстренных случаях нужно обращаться к проводнику. Тот, в свою очередь, сообщает начальнику поезда, который через средства связи сможет вызвать скорую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Анатолий Швец рассказал о ненадлежащих условиях перевозки пассажиров в "Укрзалізниці".