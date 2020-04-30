Компания "Петр Великий" ответила на обвинения Геннадия Друзенко о деятельности в период пандемии COVID-19

Несмотря на сложность организации и опасность проведения захоронения (кремации) умерших от COVID-19 людей (подозрение или подтвержденный случай), компания, понимая всю важность недопущения возможного распространения коронавирусной болезни среди населения во время проведения ритуальных обрядов и захоронения, взяла на себя ответственность за предоставление качественных ритуальных услуг во время действия карантина.

Информирую, что 25 апреля 2020 (воскресенье) около 19 час. 00 мин. часов вечера на личный телефон одного из сотрудников компании позвонил гражданин Вацковский Игорь Бориславович. Заказчик просил организовать погребение умершего от COVID-19 отца. Обратился именно к нашей компании и работнику, поскольку совсем недавно он похоронил мать, которая умерла от COVID-19. Организацией ее похорон также занималась наша компания.

Игорь Бориславович сообщил, что находится в отчаянии и трудном материальном положении, денег на погребение отца у него почти нет. В телефонном режиме он сообщил работнику компании, что обратился за помощью, чтобы собрать средства на погребение отца к близким родственникам, общественным и волонтерским организациям страны. Последние уверяли его, что предоставят всю необходимую помощь и помогут должным образом похоронить его отца. Однако, несмотря на это, ни родственники, ни общественные и волонтерские организации в конечном итоге не захотели помочь Игорю похоронить умершего отца.

Понимая всю боль и отчаяние после потери родителей, я, директор предприятия Ландар Алла Петровна, предоставила устное поручение работнику компании провести погребение отца Игоря по самым низким расценкам – стоимость организации и проведения похорон была рассчитана в размере 8 тыс. грн., что является одной из самых низких цен для проведения захоронения умерших от COVID-19 людей.

Хочу подчеркнуть, что при предоставлении устного поручения и осуществлении погребения умершего отца Игоря, ни ко мне, как директору, ни к работникам компании не обращались ни государственные органы, ни должностные лица, ни общественные или волонтерские организации. Решение о проведении захоронения я принимала самостоятельно, исходя из гуманности и понимания сложности ситуации в семье Игоря.

После проведения захоронения (кремации) отца Игоря, которое состоялось 27 апреля 2020, не было никаких жалоб или замечаний к оказанию ритуальных услуг, более того, Игорь искренне поблагодарил работников компании за то, что не оставили его одного в вопросе захоронения умершего отца.

В это время, в социальной сети Facebook на странице волонтера, председателя наблюдательного совета Первого добровольческого мобильного батальона им. Н. Пирогова Геннадия Друзенко появляются ряд провокационных дискредитирующих публикаций в адрес нашей компании. Автор публикаций отмечает, что якобы компания является пророссийской и имеет связь со страной агрессором, занимается "мародерством", есть "катафалковим монополистом" на рынке ритуальных услуг г. Киев. Кроме этого, автор публикаций отмечает, что только и благодаря его вмешательству и невероятным усилиям, он добился снижения стоимости захоронения умершего отца Игоря до 8 тыс. гривен.

Все, что было сказано выше в публикациях Геннадия Друзенко, не соответствует действительности, является абсурдной ложью и соответствующим черному пиару с целью выработки негативного общественного мнения о деятельности компании.

В публикациях Геннадий Друзенко подчеркивает, что он обратился к журналистам одного из ведущих телеканалов Украины для привлечения внимания общественности, привлекая свои личные контакты и людей. Автор публикаций отметил, что журналисты уже готовят сюжет для выхода на телеэкраны, который по нашему глубокому убеждению, будет содержать "черный" пиар, грязную клевету и ложную информацию.

Считаем, что подготовка к выходу сюжета на телеэкраны преследует только одну цель – подорвать деловую репутацию нашей компании, придать общественному порицанию ложную информацию, а также осуществить социальную атаку, предоставить искаженную, манипулятивную информацию о деятельности нашей компании во время действия карантина.

Информирую Вас, что мне известно о том, что Геннадий систематически публикует провокационные ложные публикации в сети Facebook, которые являются позорными и не соответствуют действительности.

После выхода публикаций Геннадия Друзенко в сети Facebook, я лично позвонила заказчику Игорю Бронеславовичу Вацковскому, разговоры которых записаны на серверах компании. Во время общения Игорь был очень удивлен тем, что от его имени без предоставления его согласия в сети Интернет распространяют информацию о смерти отца, лично никогда не был знаком и никогда не общался с Геннадием Друзенко. Кроме этого, в телефонном разговоре он заверил меня, что никого не просил и никому не поручал распространять информацию о смерти его отца, создавать негативную информационную среду. Игорь был шокирован, что неизвестные лица в сети Интернет и СМИ используют его горе для собственного черного пиара.

Игорь Бронеславович после этого в телефонном режиме лично обратился к Геннадию Друзенко с просьбой немедленно удалить негативные публикации из сети Facebook, на что Геннадий Друзенко ему категорически отказал, а также сообщил, что вскоре Игорю позвонят журналисты телеканала, которых он привлек к грязной информационной атаке. Геннадий Друзенко настойчиво попросил Игоря предоставить журналистам комментарии по ситуации с захоронением его отца.

Обращаю ваше внимание, что все разговоры с момента первого звонка Игоря Бронеславовича к работнику компании и при постоянном общении с заказчиком и Геннадием Друзенко, записанные на серверы компании и использовать в качестве доказательства в судебном порядке для защиты чести и достоинства, деловой репутации компании.

Я, Ландар Алла Петровна, как директор компании, лично позвонила Друзенко Геннадию. В личном разговоре сообщила ему, что мы будем обращаться в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации, поскольку его публикации подрывают деловую репутацию компании и являются проявлением черного пиара с привлечением журналистов СМИ, являются клеветой и не соответствуют действительности.

Указанные публикации вызвали бурное обсуждение среди общественности и не могли не привлечь внимание СМИ к информации. Так, 28 апреля 2020 в главный офис компании прибыли 2 журналиста одного из телеканалов, которые, как потом выяснилось, хотели получить комментарий для своего сюжета по организации погребения умерших от COVID-19 людей в г.. Киеве.

Журналист ссылался на публикацию Геннадия Друзенко "ЗАХОРОНЕНИЯ ОТ "ПЕТРА ВЕЛИКОГО" или КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ЧУЖОЙ БЕДЕ, размещенную в сети Facebook, как в подтверждение якобы монопольного положения компании на рынке ритуальных услуг явного завышения цен на проведение захоронения умерших от COVID-19 людей.

Подчеркиваем, что информация, изложенная в публикациях Геннадия Друзенко не соответствует действительности, является грязной клеветой, односторонней и искусственно искаженной, которая направлена на подрыв деловой репутации и имиджа нашей компании, которая работает на рынке ритуальных услуг уже 25 лет.

Считаем, что распространением недостоверной информации и привлечением к этому вопросу внимания общественности и СМИ, Геннадий Друзенко занимается журналистским "киллерством", безосновательно и целенаправленно подрывает деловую репутацию и имидж компании. Кроме этого, сам Геннадий Друзенко в своих публикациях отмечает, что им будут организованы бесплатные перевозки умерших от COVID-19 людей, для чего он начал сбор средств.

Геннадий Друзенко, не гнушаясь грязных методов и черного пиара, использует горе утраты близкого человека для привлечения внимания к своей личности.

Учитывая вышеизложенное, просим все СМИ, интернет-издания, общественные и волонтерские организации отнестись критически к информации и утверждениям, которые изложены в публикациях Геннадия Друзенко в сети Facebook, не участвовать в черном заказном пиаре отдельных лиц и дестабилизации ситуации в сложные времена распространения коронавирусной болезни.

Обращаемся ко всем, кого это может касаться – не поддаваться на возможные провокации, помогать друг другу в трудные времена, не допускать возникновения раздора среди населения и не спекулировать на теме захоронения умерших от COVID-19 человек.

Подчеркиваем, что компания в своей деятельности руководствуется исключительно действующим законодательством, с соблюдением всех требований и ограничений, установленных на действия карантина в Украине. Мы заботимся о безопасности наших заказчиков услуг с целью недопущения возможного заражения коронавирусной болезнью населения страны при организации похорон умерших.

С уважением,

директор

ЧП ПФ "Петр Великий" А.П.Ландар

PS Вот что о вышеизложенной ситуации сказал председатель общественной организации "Киевский городской комитет спасения бизнеса" Николай Криворот.

"Когда желание казаться больше совести"

Недавно столкнулся с очередной жизненной ситуацией, когда человек ради самопиара готов шагать по совести, чести и достоинству. И так, сама предыстория:

Некто Gennadiy Druzenko, исходя из данных на фейсбук, волонтер, разместил у себя на странице обличительный пост о "русской деспотической компании "ООО "Петр Великий". Описав ситуацию, компания, которая занимается ритуальными услугами заламывает цены на горе людей, ну и он как волонтер и "победитель" заставил компанию снизить цену для родственника, у которого случилось горе, а в планах у него бесплатно и для своих, как он написал готов возить умерших, потому добыл машину скорой помощи и, в общем, готов!!! Ах да, его как победителя и обличителя возмутила ситуация, что он приехал в крематорий города Киева, сказал им, что он будет возить умерших, на что получил ответ, что от него никого не примут, а компании, которые могут этим заниматься есть, в том числе и ООО "Петр Великий". Возмущению "героя" Gennadiy Druzenko "не было предела и его осенило, что российская деспотическая компания "Петр Великий" теперь еще и похоронная мафия. Ведь мыслей, что работники крематория не могли ему ответить по-другому, у него не возникло. Герой Gennadiy Druzenko решил, что для того, чтобы оказывать ритуальные услуги, нужно взять пример с "героя" "Собачье Сердце", ведь все просто – положил и повез. И невдомек человеку, что для этого нужно иметь соответствующий КВЭД-деятельности, для этого нужно быть ознакомленным с требованиями, прописанными в законе Украины, быть зарегистрированными на сайте КГГА, а там таких компаний больше 100, и заключить договор, чтобы департамент понимал, что есть такая-то новая компания и какие услуги она будет предоставлять, но это все же для законопослушных компаний, а "герой" GennadiyDruzenko, он же другой, он сразу заявляет, что он ВОЛНТЕР!!! Ну а теперь о реальных фактах этих событий:

Человек Игорь, у которого произошло в семье горе и умерли близкие, обратился в компанию "Петр Великий" по предоставлению похоронных услуг. По своему усмотрению он выбрал похоронную атрибутику и сказал, что заплатит чуть позже. По словам самого Игоря, он надеялся на помощь со стороны КГГА, или же от волонтерской организации, но, к сожалению, не помогли ни там, ни там. И Игорь вечером, приехав в магазин, рассказал о своем горе, череду смертей в его семье. Продавщица набрала руководительницу Аллу Петровну Ландар, после чего та сообщила, что стоимость похорон составит всего 8 тыс. грн. После похорон Игорь набрал компанию и поблагодарил и за понимание, и за качество, сказав, что ему отказали в помощи везде, где он обращался, поэтому компании спасибо за понимание.

Казалось бы, на этом все, но нет, Gennadiy Druzenko нужен пиар любой ценой, и он начинает выкладывать посты о своих псевдопобедах, присваивая себе заслугу, что он добился снижения цены с учетом того, что даже не общался с компанией, а узнал об этом от знакомых Игоря. Компании "Петр Великий" переслали пост "героя" Gennadiy Druzenko, после чего руководитель компании созвонилась с Игорем узнать, что же не так произошло и здесь самое интересное, сам Игорь был удивлен сути изложенной информации и тому, что никому ни интервью или просьбы разместить что-нибудь не давал. Более того, пост лживый. Компания попросила Игоря связаться с "героем" gennadiy Druzenko и что бы Игорь, если считает, что пост ложный, попросит его убрать. Что делает "герой" Gennadiy Druzenko: он снимает свой первый пост, но пишет, что это заставила сделать Игоря, как вы догадываетесь, российская похоронная мафия.

Коротко о дальнейших событиях. Я, Криворот Николай, задал под статьей в фейсбуке "герою" вопрос, есть ли доказательства у "героя" Gennadiy Druzenko, что компания российская, ну и, конечно, после этого был забанен этим псевдогероем.

Так вот, судя по моей переписке под постом у Gennadiy Druzenko, могу сказать с полной ответственностью, что ты, Gennadiy Druzenko, Лжец!!!!!

Забанили меня потому, что на конкретные вопросы у тебя ответов нет, ложь от тебя есть, а фактов нет!!! Ты солгал, что компания российская, и что самое страшное – ты знал, что компания "Петр Великий" украинския, а твои жалкие аргументы, у тебя ассоциации названия компании с Петром Первым я комментировать не буду это, скорее всего, к специалистам из другой области. Теперь почему Лжец: потому что сегодня связывались с человеком, у которого случилось горе, и он сказала, что тебе никаких комментариев не давал! Более того, когда прочитал твой пост, был в шоке от написанного и прокомментировал, что обращался и в КГГА за финпомощью, и в волонтерские организацие, и никто не помог. И только компания "Петр Великий" без разговоров по его просьбе сделала скидку и ты "нехороший человек" к этой скидке не имеешь отношения, но зато решил приписать ее себе как победу, так вот, человек связался и попросил тебя удалить пост!!!, а ты, "нехороший человек", это преподнес не как лжепост со своей стороны, а как якобы давление на человека, который просит удалить твою ложь. Все это говорит лишь о моральных качествах "героя" Gennadiy Druzenko как человека. Ну и бог с тобой. И напоследок, поскольку я очень хорошо знаю эту компанию, напишу тебе о том, что сама руководительница этой компании Алла Ландар никогда не напишет ни в Фейсбуке, ни на сайтах или в другом месте, так вот:

Компания названа семьей, а именно детьми, при регистрации именем отца действующей руководительницы и владелицы Аллы Петровны. Ее отца звали Петр Пантелеймонович, и для детей их отец был именно Великим поэтому так и решили назвать компанию!!!!! Теперь идем дальше: специально для тебя, "героя" Gennadiy Druzenko, хочу написать, что компания "Петр Великий" с 2014 всех тех, кто погиб на войне и обратился в компанию для захоронения, хоронила бесплатно, от слова вообще!! И это количество – более 200 человек!!!! Далее для тебя, "герой" Gennadiy Druzenko, хочу сказать, что компания "Петр Великий" бесплатно похоронила более 100 человек Небесной сотни, а те деньги, которые выделяло государство, люди оставляли себе и с них не взяли ни копейки!!!! Далее для тебя, "герой" Gennadiy Druzenko, хочу сказать, что похороны Олега Ивановича Михнюка, сотника 8 афганской сотни, так же организовывала компания "Петр Великий" и, как ты можешь догадаться, тоже не взяв ни копейки. Для тебя, "герой", так же хочу написать, что в 2014 году Алла Петровна попала на аудиенцию к Филарету и уговорила его помочь ей попасть на прием к председателю Национального банка Украины, чтобы выпросить для фронта, для перевозки раненых с передовой бронированные старые машины, что и было сделано. На фронт передали 4 бронемашины. О помощи волонтерам Аллы Петровны писать не буду, и она не любит об этом говорить, хотя у нее есть и благодарственные письма и награды, и грамоты.

На этом у меня к тебе, неуважаемый и циничный "герой" Gennadiy Druzenko, все!!!!"

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!