Компания Novavax начала третью фазу испытаний вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Novavax начала третью фазу испытаний вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили на сайте компании в четверг, 24 сентября. Исследования пройдут в Великобритании и продлятся четыре-шесть недель.

Отмечается, что в испытаниях примут участие до 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет с сопутствующими заболеваниями и без них.

Ранее Novavax начала испытания вакцины против коронавируса на людях. Опыты с медицинским препаратом под названием NVX-CoV2373 начались в Австралии. Экспериментальную вакцину ввели 131 человеку.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский актер Эдриан Броуди заявил, что якобы стал добровольцем в испытаниях российской вакцины от коронавируса. По словам Броуди, недавно он получил свой "первый укол" и чувствует себя немного странно.