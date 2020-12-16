Комитет рады отказался поддержать назначение Шкарлета министром

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования.

Об этом сообщила народный депутат от партии "Голос" Наталья Пипа на своей странице в Facebook. Комитет рекомендовал парламенту определиться с этим вопросом в четверг, 17 декабря.

"Таким образом ответ мы получим завтра в зале", – написала она.

Согласно с записью с заседания, копию которого обнародовала Пипа, из 11 членов комитета Шкарлета поддерживают только пять.

Кабмин назначил экс-ректора Национального университета "Черниговская политехника" Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки в июне 2020 года. Тогда комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций также не поддержал его кандидатуру на соответствующую должность.

Денис Шмыгаль оправдал назначение тем, что у Шкарлета "хорошее и ясное видение", он имеет "менеджерский опыт".

Он доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.

Стал ректором Черниговского национального технологического университета в мае 2010 года, был самым молодым ректором Украины.

Лауреат Государственной премии Украины в области образования 2017 года за работу "Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета".

В свое время баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов, а позже – от "Блока Петра Порошенко".

Был фигурантом нескольких скандалов, в том числе и связанных с плагиатом. Обращение о проверке трех работ Шкарлета поступили от нардепа от "Голоса" Инны Совсун, ОО "Трон" в лице Светланы Вовк (сообщество "Диссергейт") и Секретариата Правительства. После проверки Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования подтвердил наличие плагиата.

Позже и.о. министра образования и науки заявил, что вопрос о плагиате в его научных работах закрыт.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Благодетелева-Вовк, сообщившая о плагиате в научной работе Шкарлета, заявила о слежке и угрозах в свой адрес.

Она подчеркнула, что неизвестные угрожают ей изнасилованием, присылают фотографии дома, а также личные снимки, которые свидетельствуют о реальной слежке.