Комиссия назвала виновных в смерти пациентов на Львовщине из-за отключения света

Администрация Жолковской центральной районной больницы, в которой из-за отсутствия электричества скончались два пациента, ничего не предприняла для подключения к резервному питанию.

К такому выводу пришла комиссия, изучавшая подробности инцидента, сообщается на сайте Львовской облгосадминистрации.

В то же время медики сделали все от них зависящее, чтобы спасти людей.

"Комиссия пришла к выводу, что медицинские сотрудники, которые были на дежурстве, предоставили всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания. В то же время администрация больницы не предприняла никаких действий, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию", – отметил директор департамента здравоохранения ОГА Орест Чемерис.

На Жолковский районный совет подготовлено письмо с предложение об увольнении руководства больницы.

Также медучреждение обязали разработать алгоритм действий на случай аварийных ситуаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Жолква на Львовщине из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы 27 ноября за час умерли двое пациентов. Они болели коронавируом и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.