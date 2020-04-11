Комендантский час в Украине: Нацполиция расставила точки над "і"

Решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об ограничении передвижения граждан в Украине носит только рекомендательный характер.

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В то же время в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций, сообщили на сайте Национальной полиции Украины.

Комендантский час в Украине Страна

"В ряде регионов местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о временном запрете гражданам выходить из дома (с 13 часов 11 апреля до 6 часов утра 13 апреля). Впрочем, это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен только при условии введения правового режима чрезвычайного положения", – говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко накануне заявил, что комендантский час в столице из-за усиленных мер карантина вводить не будут.

Что решили в других регионах Украины, читайте здесь.

Что такое комендантский час

Комендантский час – это запрет на нахождение на улице в определенное время суток. Чаще всего его вводят на вечернее и ночное время, например, с 22:00 до 6:00. Время это устанавливается в каждой стране (а то и регионе) индивидуально, но обычно оно находится в этих пределах.

Как писал OBOZREVATEL ранее, с субботы, 11 апреля, в нескольких западных областях Украины вводят комендантский час, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19.