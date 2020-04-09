Могут ввести в трех областях Украины: власти заговорили о комендантском часе из-за коронавируса

В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях рассматривают возможность введения комендантского часа из-за коронавируса.

Такое заявление в своем видеообращении сделал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Ролик был опубликован на Facebook-странице городского главы.

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Карантин в Украине

Мэр рассказало о совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем, на котором говорилось, что "карантин будет продлен до начала мая", но "число не было уточнено".

"Также нас проинформировали, что в трех областях – Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской – вводятся чрезвычайные меры на выходные дни, чтобы разорвать цепь. Рассматривается возможность даже комендантского часа. Об этом шла речь на совещании с премьер-министром", – сказал Марцинкив.

Как писал OBOZREVATEL, в поминальные дни после праздника Пасхи украинцев в связи с карантином просят не собираться большими группами на кладбищах и быть в масках. Запрета на посещение кладбищ нет.