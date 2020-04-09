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9 апреля • обновлено в 21:21
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Могут ввести в трех областях Украины: власти заговорили о комендантском часе из-за коронавируса

37.1т
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В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях рассматривают возможность введения комендантского часа из-за коронавируса.

Такое заявление в своем видеообращении сделал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Ролик был опубликован на Facebook-странице городского главы.

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Карантин в Украине

Карантин в Украине

Мэр рассказал, что проводилось совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, на котором говорилось о том, что "карантин будет продлен до начала мая", но "когда это начало, которое это число, не было уточнено".

"Также были проинформированы, что в трех областях – Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской – вводятся чрезвычайные меры на выходные дни для того, чтобы разорвать цепь. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа. Так сказали на этом совещании с премьер-министром", – сказал Марцинкив.

Как писал OBOZREVATEL, в поминальные дни после праздника Пасхи украинцев в связи с карантином просят не собираться большими группами на кладбищах и носить маски. Запрета на посещение кладбищ нет.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
запрет видео инфекция болезнь вирус карантин
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Chalova Natalja
Chalova Natalja
Этих надо было сразу закрыть на карантин! Еще в 2013 году!!!
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Romanoff Sergey
Romanoff Sergey
От этих великоиукраин окромя беды ничего не знали. положил бы их всех парубий на майдане, и вопросов бы не было.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ю туб, что москалики сегодня натворили: Запуск "Союз МС-16". Видео со всех камер
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