Комендантский час могут ввести три города Украины – Геращенко

Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел Украины не выступало с инициативой введения в стране комендантского часа на время карантина из-за пандемии коронавируса.

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Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире программы "БАЦМАН"(чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По его словам, информация о комендантском часе исходит от местных властей западных областей Украины (Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской), где есть значительное количество заболевших коронавирусом.

"Это не является инициативой Министерства здравоохранения или Министерства внутренних дел. Мэры некоторых городов резко настроены на то, чтобы еще больше ограничить количество общения между гражданами. Но пока такие решения не принимались", – рассказал Геращенко.

Напомним, в Черновицкой области из-за массовой вспышки коронавируса COVID-19 на ближайшие выходные ввели особый режим. Он продлится с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров рассматривает два сценария ослабления карантина. Уже известно, что в первую очередь вернутся на работу трудоспособные украинцы, запустится общественный транспорт. Произойдет это, вероятно, в мае.

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