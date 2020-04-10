Главная Новости
10 апреля • обновлено в 11:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Комендантский час могут ввести три города Украины – Геращенко

1.7т
Читать материал на украинском

Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел Украины не выступало с инициативой введения в стране комендантского часа на время карантина из-за пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире программы "БАЦМАН"(чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По его словам, информация о комендантском часе исходит от местных властей западных областей Украины (Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской), где есть значительное количество заболевших коронавирусом.

Комендантский час могут ввести три города Украины – Геращенко

"Это не является инициативой Министерства здравоохранения или Министерства внутренних дел. Мэры некоторых городов резко настроены на то, чтобы еще больше ограничить количество общения между гражданами. Но пока такие решения не принимались", – рассказал Геращенко.

Напомним, в Черновицкой области из-за массовой вспышки коронавируса COVID-19 на ближайшие выходные ввели особый режим. Он продлится с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров рассматривает два сценария ослабления карантина. Уже известно, что в первую очередь вернутся на работу трудоспособные украинцы, запустится общественный транспорт. Произойдет это, вероятно, в мае.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Антон Геращенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

  • В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Аваков предположил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно к лету.

  • В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях рассматривают возможность введения комендантского часа. В Черновицкой области на ближайшие выходные ввели особый режим.

  • Врач подметила оптимистичную деталь в борьбе с коронавирусом и заявила о позитивной тенденции.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги