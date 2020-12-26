Комбата Морпеха арестовали, обвинив в избиении бойца-наркомана – журналистка

В Краматорске командир 37-го отдельного мотопехотного батальона Павел Лановенко, позывной Морпех, был арестован по обвинению в якобы избиении бойца, находившегося в состоянии наркотического опьянения.

Об этом в субботу, 26 декабря, сообщила журналистка Виолетта Киртока на своей странице в Facebook. По ее словам, инцидент произошел четыре дня назад.

Как объяснила журналистка, по телефону Павел Лановенко успел ей рассказать о произошедшем: о том, как он увидел на позиции (батальон сейчас базируется под Донецким аэропортом) бойца в неадекватном состоянии, который не скрывал, что принимает наркотики.

Павел Лановенко (слева) Facebook / Виолетта Киртока

На следующий день Морпеху доложили, что парень плохо себя чувствует: у него оказалась отбита селезенка. При этом больной обвинил в избиении Лановенко.

В результате командира батальона вызвали в отделение ГБР в Краматорске. И хотя на последующем за этим заседании суда никто из свидетелей не подтвердил факта избиения, Лановенко присудили 30 суток ареста.

Павлу Лановенко дали 30 суток ареста скриншот

"Все, кто знают Морпеха, очень возмущены ситуацией. Друзья уже нашли ему адвоката, с которым завтра Павел Лановенко подпишет контракт, передаст копию дела. И он подаст апелляцию", – сообщила журналистка.

Она также напомнила, что 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины Лановенко получил орден Даниила Галицкого: "Так, может, определитесь: он герой, которого ценит государство, или неудобный воин, которого срочно нужно закрыть под стражу?"

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