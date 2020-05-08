Известный украинский педиатр Евгений Комаровский предположил, что чем строже карантинные мероприятия вводятся в стране, тем на дольше их придется растягивать.

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Как он пояснил в интервью "Эхо Москва", если растягивать карантин на долгое время, то много людей может умереть не от коронавируса, а от других болезней. Кроме того, от этого слишком пострадает экономика страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По его словам, детей уже можно отправлять в учебные заведения, однако ни один политик не решится на этот шаг.

"Я бы немедленно выгнал молодежь в школы и университеты – пусть они болеют, иначе их родители просто не в состоянии будут их кормить. Это очень скоро может произойти. Это сделал бы я как педиатр, а теперь представим себе, что такое решение принял политик, например мэр, об открытии школ. Для того, чтобы отправить ребенка в школу, нужно убедиться, что у него дома нет пожилой бабушки, которую он может заразить, и в последствии она умрет", – сказал Комаровский.

Он предложил в таком случае селить пожилых людей в отели, а детей все же отправлять в школы.

"Но отели стоят пустые – изолируйте бабушек и дедушек, а детей отправьте в школу. Это политическое решение, потому что у одного из 10 тысяч детей реально возможна тяжелая опасная форма коронавируса. Если такой ребенок умрет, то в этом будет виноват политик, который разрешил ему пойти в школу", – сказал Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский назвал единственные противовирусные, которые должны быть в аптечке каждого украинца.

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