Комаровский объяснил, почему надо бояться маршруток, а не пляжей во время эпидемии COVID-19

Переполненные пляжи менее опасны в плане передачи COVID-19, чем переполненный общественный транспорт.

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Об этом в интервью каналу "Politeka Online" заявил доктор Евгений Комаровский. Видео было опубликовано на YouTube-канале украинского врача-педиатра (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

По словам эксперта, сейчас в стране созданы "довольно неплохие" условия для передачи вируса от человека к человеку.

"Мы знаем точно, что вирус передается главным образом внутри помещений. Поэтому меня меньше пугают переполненные пляжи, но больше пугают, например, маршрутки или трамваи, или метро", – сказал врач.

Он добавил, что по сравнению с метро "все остальное сейчас – не повод суетиться".

По мнению Комаровского, в ближайший период много молодежи, которая сейчас "активно общается", встретится с COVID-19.

"Чувствительные заболеют, нечувствительные – усилят свой местный иммунитет", – сказал доктор. Таким образом, уверен он, число людей, контактировавших с коронавирусом, будет стремительно расти.

Проблемой, как подчеркнул Комаровский, является то, что "молодежь заразит стариков".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве иностранных дел дали украинцам советы об отпуске за границей в карантин.