Комаровский сказал, когда в Украине отменят карантин

Доктор Евгений Комаровский считает, что украинцам стоит ожидать продления карантина из-за коронавируса даже после 24 апреля.

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По его совам, окончательные сроки либо постоянно будут откладываться, либо власти просто последуют в этом вопросе примеру стран Европы или США. Об этом он рассказал в интервью "Гордону".

"Или Трамп, который, по-моему, вчера написал, что "для того, чтобы постричь ногти, не обязательно отрезать пальцы", скажет: "Экономика наша уже $2,2 трлн выделила, больше мы не можем. Поэтому все, кто может болеть, будут болеть. Все, кто должен умереть, будут умирать. Будем спасать. На войне – как на войне. Все, прекращаем. Потому что иначе Америка будет на коленях", – пошутил он, цитируя американского лидера.

Комаровский считает, что украинцам стоит ожидать продолжения карантина даже после 24 апреля

По его словам,решение власти никак не могут быть продиктованы "хотелками" украинцев. Поскольку она всегда будет смотреть на образцы демократии, медицину других стран.

"Вот как они... отменят итальянцы карантин – и мы отменим, независимо от того, что у нас здесь будет происходить", – подчеркнул Комаровский.

Он убежден, что для правительства Украины главное "сейчас", поскольку оно объявило курс на Европу и ориентируется именно на нее.

"Другой вопрос в том, что мы выбираем, как нам быть. То есть Европа идет в карантин – и тут же дает сумасшедшие льготы бизнесу, а людям деньги, кучу решений принимает, мгновенно пишет протоколы и чуть ли не ежедневно их меняет. Потому что есть люди, которые берут на себя ответственность. А мы устраиваем фигню всякую..." – сказал врач, не закончив мысль.

Но в то же время добавил, что коронавирус стал жестоким вызовом для страны и реальной угрозой ее государственности. Однако у нас нет человека, который смог бы справиться с этим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский заявил, что введение тотального карантина из-за коронавируса ставит под угрозу существование Украины как государства.

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