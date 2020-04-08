"Черные противовирусные" маски не имеют никаких способностей, чтобы "убить" коронавирус COVID-19.

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Об этом заявил известный врач Евгений Комаровский в видеообращении, которое опубликовал на своем Youtube-канале. Он ответил на вопрос женщины об эффективности "противовирусных, многоразовых черных масок с угольным фильтром, строк годности которых два месяца и которые можно стирать" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Действительно сейчас продается много всякой ф*гни, еще раз говорю – ф*гни. Вам рассказывают, что у этой маски какая-то специальная ткань или ее чем-то пропитали, или нанесли на маску медь, серебро, и она все вирусы останавливает... Маски с любыми фильтрами – это чистой воды развод!" – подчеркнул Комаровский.

Комаровский развеял миф об эффективности "черных противовирусных" масок

Он добавил, что похожая ситуация наблюдается и с оксолиновой мазью, которую наносят на слизистую носа, – люди часто думают, что она сразу же "убивает" вирусы.

По его словам, такие "противовирусные" маски, как и любые другие, разве что помогают больным не заражать здоровых. А самым лучшим средством защиты является респиратор FFP-3.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комаровский заявил, что узнать будет ли в Украине пик заболевания коронавирусом или он уже прошел, можно будет в течение следующих двух недель.

Доктор считает, что украинцам стоит ожидать продления карантина из-за коронавируса даже после 24 апреля.

Комаровский заявил, что в Украине нет настоящего карантина и власти страны просто "повторяют за Европой".

Он заявил, что решить проблему с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине помогут только два варианта: вакцинация либо обретение "коллективного" иммунитета.

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