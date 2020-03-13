Комаровский развенчал популярные мифы о коронавирусе

Известный доктор Евгений Комаровский развенчал популярные мифы о заражении и борьбе с коронавирусом.
В специальном тематическом аккаунте в Instagram он опубликовал четыре факта, которые активно распространяются в соцсетях, однако не соответствуют действительности:
Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить новый коронавирус (2019-nCoV).
Горячая ванна не поможет против новой коронавирусной инфекции.
Новый коронавирус не передается через укусы комаров.
Электросушители для рук не убивают вирус 2019-nCoV.
Евгений Комаровский
Также накануне Комаровский призвал украинцев, которые хотят вернуться из эпицентра эпидемии в Европе домой, оставаться там до ее завершения.
По словам Комаровского, не нужно ехать в Украину, потому что здесь "лучше не будет".
Разрушаем мифы о коронавирус 1. Пребывание на улице в холодную и снежную погоду НЕ ПОМОЖЕТ уничтожить новый коронавирус (2019-nCoV) 2. Горячая ванна не поможет против новой коронавирусной инфекции 3. Новый коронавирус НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ через укусы комаров 4. Правда ли, что электросушители для рук эффективны для уничтожения нового коронавируса? Нет. Электросушители для рук не убивают вирус 2019-nCoV.
Как писал OBOZREVATEL, 13 марта в Украине была зафиксирована первая смерть от коронавируса – в Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя пенсионерка. В этот же день в Италии умерла 65-летняя украинка, которую госпитализировали несколько дней назад.
Еще есть на Буковине двое заболевших – мужчины 64 и 39 лет. В Черновицкой области уже объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.
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