Комаровский развенчал популярные мифы о коронавирусе

Известный доктор Евгений Комаровский развенчал популярные мифы о заражении и борьбе с коронавирусом.

В специальном тематическом аккаунте в Instagram он опубликовал четыре факта, которые активно распространяются в соцсетях, однако не соответствуют действительности:

Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить новый коронавирус (2019-nCoV). Горячая ванна не поможет против новой коронавирусной инфекции. Новый коронавирус не передается через укусы комаров. Электросушители для рук не убивают вирус 2019-nCoV.

Евгений Комаровский

Также накануне Комаровский призвал украинцев, которые хотят вернуться из эпицентра эпидемии в Европе домой, оставаться там до ее завершения.

По словам Комаровского, не нужно ехать в Украину, потому что здесь "лучше не будет".

Как писал OBOZREVATEL, 13 марта в Украине была зафиксирована первая смерть от коронавируса – в Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя пенсионерка. В этот же день в Италии умерла 65-летняя украинка, которую госпитализировали несколько дней назад.

Еще есть на Буковине двое заболевших – мужчины 64 и 39 лет. В Черновицкой области уже объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.

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