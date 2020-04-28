"Оставьте барсуков в покое!" Комаровский развенчал пользу при COVID-19 шарлатанского средства

Барсучий жир, которому приписывают свойства, положительно влияющие на бронхи, не имеет никакого лечебного или профилактического действия при коронавирусе.

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Об этом заявил известный украинский врач Евгений Комаровский, отвечая на вопросы относительно COVID-19. Видео опубликовано на его YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Барсучий жир ни при какой болезни не помогает. Это шарлатанство, не имеющее никакого отношения к медицине", – утверждает он.

По его словам, это стопроцентная правда, и таким образом он спас сотни жизней барсуков. Врач подчеркнул, что людям нужно оставить в покое этих и не только животных, и не использовать их для изобретения таких шарлатанских популярных средств.

"Давайте оставим барсучий жир барсукам", – призвал Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начались клинические исследования отечественного лекарства, которое может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, вызваных коронавирусом.

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