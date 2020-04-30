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30 апреля • обновлено в 21:34
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Комаровский развенчал очередной миф о коронавирусе

1.5т
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Коронавирусная инфекция не приводит к распаду гемоглобина и дальнейшего повышения уровня железа в крови.

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Признаком повышения концентрации железа в крови является желтуха, которой нет в перечне симптомов COVID-19. Об этом сказал известный врач Евгений Комаровский в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

"Мне начали писать о том, что коронавирус, оказывается, разрушает гемоглобин, из-за чего в кровь попадет железо и отравляет организм. Об этом мне даже врачи писали. Вы знаете, какой первый симптом повышения концентрации железа в крови? Это желтуха. И нигде не сказано, что желтуха является симптомом коронавируса. Но мне присылают миллионы писем с новой теории о разрушении эритроцитов", – пояснил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в закрытых помещениях с большим скоплением людей коронавирус может сохранять свою активность в воздухе около двух часов.

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Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Тег
болезнь
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