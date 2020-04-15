Комаровский рассказал, убивает ли солнце коронавирус

Юрий Сергиенко Общество 21:56, 15.04.2020 Обновлено: 22:02, 15.04.2020

Ультрафиолет не убивает коронавирус COVID-19, на это способен только иммунитет человека.

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Об этом заявил известный врач Евгений Комаровский в своем видеоролике, опубликованном на YouTube (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"Я должен вас расстроить. Рентген и флюорография не убьют вирус. Не занимайтесь глупостями. Убить вирус в организме может только ваш иммунитет. В подавляющем большинстве случаев он это сделает самостоятельно без вашей помощи", – отметил врач.

Комаровский также напомнил, что ультрафиолет является очень мощным фактором, который способствует онкологии кожи.

"Рак кожи имеет прямую связь с интенсивностью ультрафиолетового излучения", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Владимир Курпита заявил, что повышение температуры воздуха и наступление тепла не помешает распространению коронавируса в Украине.

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