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15 апреля • обновлено в 22:06
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Комаровский рассказал, убивает ли солнце коронавирус

1.1т
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Ультрафиолет не убивает коронавирус COVID-19, на это способен только иммунитет человека.

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Об этом заявил известный врач Евгений Комаровский в своем видеоролике, опубликованном на YouTube (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

Убивает ли солнце коронавирус? Комаровский дал ответ

"Я должен вас расстроить. Рентген и флюорография не убьют вирус. Не занимайтесь глупостями. Убить вирус в организме может только ваш иммунитет. В подавляющем большинстве случаев он это сделает самостоятельно без вашей помощи", – отметил врач.

Комаровский также напомнил, что ультрафиолет является очень мощным фактором, который способствует онкологии кожи.

"Рак кожи имеет прямую связь с интенсивностью ультрафиолетового излучения", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Владимир Курпита заявил, что повышение температуры воздуха и наступление тепла не помешает распространению коронавируса в Украине.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Он круче Супрун. надо реально петицию делать. Вирусолог против Санитарки.
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Общество

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