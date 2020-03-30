Комаровский рассказал, почему молодые врачи умирают из-за коронавируса

Известный украинский врач Евгений Комаровский считает, что несмотря на то, что по статистике больше от коронавируса страдают, в том числе и умирают, люди преклонного возраста, эта тенденция не касается медицинских работников.

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Поскольку последние так же сильно подвержены риску заразиться COVID-19. Об этом он рассказал в видеоинтервью о правильно расставленных жизненных приоритетах во время карантина, опубликованном на его канале в You-Tube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Заболевают молодые медсестры, врачи. Потому что в стационарах больниц накапливаются люди с наиболее агрессивным, ядовитым вариантом вируса", – объясняет доктор.

Евгений Комаровский

Он подчеркнул, что в медучреждениях работают люди, которые постоянно испытывают стресс, так как часто видят смерть. Из-за большого количества больных они зачастую едва стоят на ногах от усталости и не возможности нормально выспаться. Помимо этого, медработники постоянно контактируют с антибиотиками и у многих, отметил доктор, даже вырабатывается аллергия на них.

"Поэтому медики в принципе очень уязвимая категория. Они первыми погибают в этой ситуации, так как у них множество таких стрессовых, опасных для жизни факторов", – подчеркнул Комаровский.

Но тут же добавил, что согласно медицинским данным, при поражении легких вирус должен попасть именно внутрь клетки. И для этого он использует особый белок. При этом, чем больше такого белка в легких – тем тяжелее проходит болезнь.

"Но количество этого белка увеличивается с возрастом. Поэтому, чем человек моложе, тем меньше риск заразиться", – подытожил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Евгений Комаровский заявил, что карантин в Украине могут отменить после 28 дней без новых случаев заболевания коронавирусом, однако большую роль сыграет то, как поступят европейские страны.

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