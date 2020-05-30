Комаровский рассказал можно ли заразиться коронавирусом через готовую еду из доставки

Украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, что заразиться коронавирусом через готовую еду из доставки практически невозможно.

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По его словам, существует вероятность заразиться только через упаковку. На популярные вопросы доктор ответил в своем видео в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Но если вы открыли какую-то упаковку, высыпали в тарелку, после этого упаковку выбросили и помыли руки, то вот уже никакого риска нет", – сказал доктор.

Евгений Комаровский Скриншот из видео

По словам Комаровского, в организации общественного питания, как и в любой другой организации, где среди персонала обнаружили больного коронавирусом, контактные лица должны изолироваться на две недели.

"Необходимость самоизоляции, ее острота, прямо связана с тем общается ли структура, где выявлен больной, с людьми или нет. Условно говоря, у вас есть офис, в котором есть пять человек. И все вы добираетесь на работу на личном автомобиле, то есть ни с кем не общаетесь. Вы можете продолжать самоизолироваться впятером в вашем офисе, если вам ни с кем не надо общаться", – сказал Комаровский.

Поэтому, если на предприятии общественного питания выявлен больной коронавирусом, то его надо закрыть на две недели. Врач выразил уверенность, что такое отношение к выявлению зараженных будет сохранятся недолго.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинский доктор Евгений Комаровский назвал опасность кондиционера во время пандемии COVID-19.