Главная Новости
30 мая • обновлено в 15:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Комаровский рассказал можно ли заразиться коронавирусом через готовую еду из доставки

3.7т
Читать материал на украинском

Украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, что заразиться коронавирусом через готовую еду из доставки практически невозможно.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

По его словам, существует вероятность заразиться только через упаковку. На популярные вопросы доктор ответил в своем видео в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Но если вы открыли какую-то упаковку, высыпали в тарелку, после этого упаковку выбросили и помыли руки, то вот уже никакого риска нет", – сказал доктор.

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

Скриншот из видео

По словам Комаровского, в организации общественного питания, как и в любой другой организации, где среди персонала обнаружили больного коронавирусом, контактные лица должны изолироваться на две недели.

"Необходимость самоизоляции, ее острота, прямо связана с тем общается ли структура, где выявлен больной, с людьми или нет. Условно говоря, у вас есть офис, в котором есть пять человек. И все вы добираетесь на работу на личном автомобиле, то есть ни с кем не общаетесь. Вы можете продолжать самоизолироваться впятером в вашем офисе, если вам ни с кем не надо общаться", – сказал Комаровский.

Поэтому, если на предприятии общественного питания выявлен больной коронавирусом, то его надо закрыть на две недели. Врач выразил уверенность, что такое отношение к выявлению зараженных будет сохранятся недолго.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинский доктор Евгений Комаровский назвал опасность кондиционера во время пандемии COVID-19.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 204.

    Вылечились: 9311. Умерли: 696.

  • В мире заболели 6 млн человек, погибли – более 365 тысяч.

  • В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя, и животные здесь ни при чем.

  • Умирают к концу второй недели: ученые из Франции назвали группу риска при заболевании COVID-19.

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги