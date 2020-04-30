Помогает ли марихуана при коронавируса: Комаровский дал ответ

Лечиться марихуаной следует только в тех странах, где она разрешена, однако при коронавирусе COVID-19 она не поможет.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил врач Евгений Комаровский в своем ролике, опубликованном 30 апреля на его канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Марихуаной можно лечиться только тогда, когда это разрешено в вашей стране. Она не помогает улучшить дыхательные симптомы, от нее вам не станет легче", – отметил он.

Комаровский рекомендует обращаться к врачам людям, которые считают, что марихуана может уменьшить тревожность.

"Если вы считаете, что марихуана уменьшает вашу тревогу, то настоятельно рекомендуется именно при коронавирусной инфекции лечить тревожность не марихуаной, а более эффективными современными средствами, для чего следует обратиться к врачам", – пояснил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские медики пришли к выводу, что ежедневное курение марихуаны повреждает легкие и увеличивает риск инфицирования коронавирусом COVID-19.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!