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1 мая • обновлено в 00:36
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Комаровский рассказал, лечит ли марихуана коронавирус

1.1т
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Лечиться марихуаной следует только в тех странах, где она разрешена, однако при коронавирусе COVID-19 она не поможет.

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Об этом заявил врач Евгений Комаровский в своем ролике, опубликованном 30 апреля на его канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Помогает ли марихуана при коронавируса: Комаровский дал ответ

"Марихуаной можно лечиться только тогда, когда это разрешено в вашей стране. Она не помогает улучшить дыхательные симптомы, от нее вам не станет легче", – отметил он.

Комаровский рекомендует обращаться к врачам людям, которые считают, что марихуана может уменьшить тревожность.

"Если вы считаете, что марихуана уменьшает вашу тревогу, то настоятельно рекомендуется именно при коронавирусной инфекции лечить тревожность не марихуаной, а более эффективными современными средствами, для чего следует обратиться к врачам", – пояснил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские медики пришли к выводу, что ежедневное курение марихуаны повреждает легкие и увеличивает риск инфицирования коронавирусом COVID-19.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Тег
марихуана
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