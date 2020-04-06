Власти Украины не смогли организовать изоляцию заробитчан, вернувшихся домой из очагов вспышки коронавируса COVID-19 в Европе.

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Об этом заявил в программе Big Money известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Имеем ли мы возможность посадить 1 млн человек на карантин? То есть изолировать их в санатории, дома отдыха, учитывая, что эти люди не хотят на карантин. Они еще и сопротивляются", – отметил он.

Евгений Комаровский

По словам доктора для того, чтобы посадить всех заробитчан на карантин, нужны не только места, но и силовики.

"То есть нам фактически надо осуществить карательную операцию по перемещению 1 млн человек в специально созданные, назовем это концлагеря", – подчеркнул Комаровский.

Он считает, что такую изоляцию осуществить невозможно.

"Мы признаем, что мы 1 млн человек со своим коронавирусом запустили в семьи, к старикам, а потом говорим: у нас строгий карантин. То есть изоляцию заробитчан вы не можете реализовать, а карантин можете?", – возмутился врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаровский, который в последнее время прославился раздачей множества рекомендаций украинцам в борьбе с коронавирусом, раскритиковал идею продления карантина из-за эпидемии. По его словам, каждый человек на всем земном шаре "вынужден будет встретиться с коронавирусом", поскольку от него некуда деваться. Только это может произойти в разное время.

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