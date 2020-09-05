Комаровский рассказал, как учителям защититься от COVID-19

Известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, что от инфицирования коронавирусом COVID-19 учителей во время общения с учениками могут защитить прозрачный экран, интенсивное проветривание и респираторы с достаточной степенью защиты.

Соответствующий ответ он дал на сайте Доктор Комаровский дочери 60-летней учительницы, работающей в музыкальной школе. По его словам, в данной ситуации риск инфицирования максимальный, если у человека есть вирус, поскольку во время пения голосовые связки сильно напрягаются.

"Понятно, что дети — это не самый главный субъект распространения коронавируса, но если человеку за 60, и этому человеку постоянно орут в лицо разные люди, то риск заражения и возникновения потом осложнений очень высок", – уточнил доктор.

В данной ситуации Комаровский уверен, что в музыкальных школах обязаны быть прозрачные экраны между педагогом и учениками, и требовать их установки от руководства – совершенно нормально.

"Ну и, естественно, уровень защиты респираторов fpp2 как минимум", – добавил доктор.

Также он подчеркнул важность интенсивного сквозного проветривания помещений между занятиями.

"Я не очень знаком с технологией обучения пению, но мне кажется, что в ближайшие пару месяцев вполне можно обучать детей вокалу и на свежем воздухе. Это тоже значительно уменьшит риск инфицирования", – отметил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач Евгений Комаровский заявил, что коронавирус не переносится через исправные канализационные трубы. Однако с испорченными нужно быть осторожнее и соблюдать профилактические меры.