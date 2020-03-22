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23 марта • обновлено в 02:48
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Комаровский рассказал, как сделать антисептик в домашних условиях. Видео

1.4т
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Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как приготовить антисептическое средство в домашних условиях за несколько минут.

Соответствующее видео опубликовано на его YouTube-канале. Доктор отметил, что в условиях дефицита дезинфицирующее средство легко приготовить дома.

"В составе должно быть 75% спирта. Это нормально. Хотя все, что больше 65% это можно использовать. Это уже эффективно", – подчеркнул он.

Комаровский рассказал, как приготовить антисептик дома

Комаровский рассказал, как приготовить антисептик дома

Скрин видео

Состав антисептика, приготовленного в домашних условиях по рецепту Комаровского:

  • 240 млспирт

  • 15 мл3% перекись водорода

  • 5 млглицерин

  • 60 мл - вода

При этом доктор подчеркнул, что использовать такой антисептик можно уже сразу.

"Например, некоторые авторы говорят о том, что перед тем, как использовать, желательно, чтобы этот раствор постоял пару суток, потому что может быть в воде или в самой емкости были микробы, и за двое суток они точно погибнут, но на самом деле, если уж вы сделали дезинфицирующий раствор, то по логике, он все уже продезинфицировал", – отметил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский назвал группу крови наиболее уязвимую для коронавируса COVID-19. По его словам, эта информация удивительная, но правдивая.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Евгений Комаровский
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Cachko Elena
Cachko Elena
а просто взять один спирт нельзя ?
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