Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать маску

Чтобы продезинфицировать защитную маску достаточно ее постирать в мыльной воде, не обязательно применять спирт.

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Об этом рассказал известный врач Евгений Комаровский. Видео с советами по этому вопросу опубликовано на его канале в YouTube (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

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"Я не понимаю, почему людям всегда хочется засунуть маску в спирт, микроволновку или прокипятить. Почему нельзя просто постирать мыльной водой? Я не понимаю", – возмутился врач.

По словам Комаровского, для дезинфекции маски достаточно постирать ее. Для этого подойдет мыло, стиральный порошок, белизна и даже средство для мытья посуды.

Он отметил, что главное – не стирать их вместе с остальными вещами. "Проще просто замочить маски в тазике, накидать мыла, моющего средства для посуды, стирального порошка или белизны. Оставить на какое-то время, затем сполоснуть чистой водой, высушить и использовать повторно", – пояснил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Комаровский призвал людей на празднование Пасхи в воскресенье, 19 апреля, отказаться от массовых отмечаний и походов в церковь, что не подвергать себя риску заболеть и распространять коронавирус.